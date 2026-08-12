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Ekonomi

Kümeste üretim arttı! 1 ayda 1,8 milyar yumurta üretildi

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Kümeste üretim arttı! 1 ayda 1,8 milyar yumurta üretildi

TÜİK'in haziran ayı kümes hayvancılığı verileri açıklandı. Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona ulaşırken, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 21 yükselerek 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

HAZİRAN'DA 232 BİN 238 TON TAVUK ETİ ÜRETİLDİ

Buna göre, haziranda 232 bin 238 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7, bir önceki aya göre yüzde 14,8 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1 azalırken, yıllık bazda yüzde 21 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 838 milyon 966 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Kümeste üretim arttı! 1 ayda 1,8 milyar yumurta üretildi
Başlık ResmiKümeste üretim arttı! 1 ayda 1,8 milyar yumurta üretildi

Haziranda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 14,4 yükselişle 123 milyon 325 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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