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Yaşam

İzmir Karaburun açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

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İzmir Karaburun açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

Ege Denizi son dakika bir depremle sallandı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, başta Dikili, Foça, Aliağa, Menemen, Karaburun ve Çiğli olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaburun açıkları olan 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Denizde meydana gelen 3,7'lik korkutan deprem, Karaburun'un yanı sıra Dikili, Foça, Aliağa, Menemen, Karaburun ve Çiğli olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

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