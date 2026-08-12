Haluk Levent yine kandırdı! AHBAP'ın kasası açıldı, 1 milyon dolar buhar oldu

Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Medya Kritik programında gündeme getirdiği banka kasası iddiasının detayları soruşturma dosyasına yansıdı. Dosyadaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrildi. Altınların muhafaza edilmesi gereken banka kasası 6 Ağustos’ta açıldığında ise kasada altın yerine ilaç, vitamin ve bir kitap bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "AHBAPLAR suç örgütü" hakkında yürütülen soruşturmada, AHBAP Derneğine ait 44 milyon TL'nin izlediği para trafiği mercek altına alındı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre 44 milyon TL önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrildi. İşlemler için dernek yönetim kurulu tarafından Haluk Levent yetkilendirilirken, altınların muhafaza edilmesi amacıyla kiralandığı belirtilen banka kasasında yapılan incelemede altın bulunamadı.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent

44 MİLYON TL'NİN ALTINA ÇEVRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneği Yönetim Kurulu, 14 Ocak 2026'da derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL'nin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına dönüştürülmesine karar verdi. Ancak paranın doğrudan altına çevrilmesi yerine önce ABD dolarına dönüştürülmesi, ardından bu parayla fiziki altın satın alınması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu kararıyla 44 milyon TL'nin dövize çevrilmesi ve döviz bürosundan alınacak 1 milyon doların fiziki olarak teslim alınması için Haluk Levent yetkilendirildi. Aynı gün alınan bir başka kararla, satın alınacak altınların saklanması için banka kasası kiralanmasına karar verildi. Kasanın anahtarının da Haluk Levent'e teslim edilmesi kararlaştırıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Medya Kritik programında gündeme getirdiği banka kasası iddiasının detayları soruşturma dosyasına yansıdı

HAVALE AÇIKLAMASINA "GAZZE İÇİN ELDEN ALINAN 1 MİLYON USD" YAZILDI

Dosyada yer alan bilgilere göre derneğin hesabından 14 Ocak 2026'da bir döviz bürosuna 44 milyon TL havale edildi. Havalenin açıklama bölümüne "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" ifadesinin yazıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre 44 milyon TL karşılığında temin edilen 1 milyon dolar, nakit olarak Haluk Levent tarafından teslim alındı.

İKİ GÜN SONRA FİZİKİ ALTIN ALINMASI KARARI

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu, 16 Ocak 2026'da yeni bir karar alarak fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolarla kuyumcudan altın satın alınmasını kararlaştırdı. Altınların teslim alınması için yine Haluk Levent yetkilendirildi. Dosyadaki kayıtlara göre satın alındığı belirtilen altınların, AHBAP Derneğinin VakıfBank Feriköy Şubesindeki kiralık kasasında muhafaza edilmesi gerekiyordu.

Haluk Levent yine kandırdı! AHBAP'ın kasası açıldı, 1 milyon dolar buhar oldu

KASA 6 AĞUSTOS'TA AÇILDI: ALTIN BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında söz konusu kiralık kasa 6 Ağustos 2026'da açılarak kontrol edildi. İşlem; polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda gerçekleştirildi ve video kaydına alındı.

Haluk Levent yine kandırdı! AHBAP'ın kasası açıldı, 1 milyon dolar buhar oldu

Dosyadaki tespitlere göre, 44 milyon TL'nin önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına dönüştürülmesiyle satın alındığı belirtilen altınlara kasada rastlanmadı. Kasadan bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktığı kaydedildi.

Haluk Levent yine kandırdı! AHBAP'ın kasası açıldı, 1 milyon dolar buhar oldu

44 MİLYON TL VE ALTINLARIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık, derneğin banka hesabından çıkan 44 milyon TL'nin, bu parayla temin edildiği belirtilen 1 milyon doların ve daha sonra satın alındığı ifade edilen fiziki altınların akıbetini araştırıyor.

Haluk Levent yine kandırdı! AHBAP'ın kasası açıldı, 1 milyon dolar buhar oldu

Soruşturma kapsamında para ve altınların kim ya da kimlerin tasarrufuna geçtiği, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve söz konusu işlemlerin hukuki niteliğinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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