Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'da VEYAS koduyla işlem görmesi planlanan şirketin halka arz fiyatı 136 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde taleplerini iletebilecek. Yatırımcılar ise ''VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?'' sorularına cevap aramaya başladı.

Halka arzda toplam 65 milyon lot satışa sunulurken, ek satış kapsamında 12,5 milyon lotun daha yatırımcılara sunulabilmesi öngörülüyor. Verilen halka arz bilgilerinde dağıtımın yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı belirtilirken, kaç lot verileceği merak konusu. Peki, VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. talep toplamaya başladı

VEYAS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) halka arzında yatırımcılar katılım endeksine uygunluğu araştırıyor. Paylaşılan bilgilere göre VEYAS halka arzı katılım endeksine uygun değil.

Şirketin halka arzında paylar 136 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuluyor. Halka arz sürecinde toplam 65 milyon lot satışa çıkarılırken, ek satış kapsamında 12,5 milyon lot daha sunulabilecek.

VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. talep toplamaya başladı

VEYAS KAÇ LOT VERİR?

50 bin katılım - yaklaşık 195 lot (26.520 TL)

250 bin katılım - yaklaşık 117 lot (15.912 TL)

350 bin katılım - yaklaşık 85 lot (11.560 TL)

500 bin katılım - yaklaşık 58 lot (7.888 TL)

700 bin katılım - yaklaşık 42 lot (5.712 TL)

1,1 milyon katılım - yaklaşık 27 lot (3.672 TL)

1,6 milyon katılım - yaklaşık 18 lot (2.448 TL)

2,2 milyon katılım - yaklaşık 13 lot (1.768 TL)

VEYAS halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. talep toplamaya başladı

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR?

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Paylar 136 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuluyor.

Halka arzda 37,5 milyon lot sermaye artırımı, 27,5 milyon lot ise ortak satışı olmak üzere toplam 65 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Mevcut ortaklardan yapılabilecek 12,5 milyon lotluk ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam satış miktarı 77,5 milyon lota ulaşabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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