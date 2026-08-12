Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye' yasası ve yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yasanın 467 oy gibi büyük bir çoğunlukla kabul edildiğini hatırlatan Kurtulmuş "Yeni anayasa yapma Türkiye’nin boynuna borçtur. Türkiye’de siyasi iklim olgunlaşmıştır ve buna göre uygun ortam var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündem ile alakalı sorulara cevap verdi.

Kurtulmuş açıklamalarında Terörsüz Türkiye yasasından yeni anayasaya kadar bir çok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"KOMİSYONA HERKES KATILDI"

"Komisyona 1 parti hariç herkes katıldı. Demokrasinin gücü böyle ölçülür. Komisyon demokratik araçlardan bir tanesi oldu ve toplumsal desteğin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Geniş çerçeveye uygun bir yasadır. 467 çok nadir ulaşılan bir rakamdır. Milletin verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Geçen sene Gabar'a bu sene Cudi'ye gittim. Artık burada şenlikler yapılıyor. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı: Türkiye'nin boynunun borcu

"GAZİLERİMİZİN DUYGULARINI İNCİTMEYECEK ŞEKİLDE HAREKET ETTİK"

Müzakereci demokrasinin tüm dinamiklerini çalıştırdık. Bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve halkımızın duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik komisyon ve yasa çalışmalarında bunu dikkate aldık.

Bu yasadan önce şehit ve gazi hakları için önemli bir yasayı Meclis’ten geçirdik ve herkes buna destek verdik. Barış ve kardeşliği sağlayacak bir yasa için çalıştık.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YAPILAN BİR YASA"

Bu yasa devlet ile etnik grubun barışması diye bir şey yoktur. Bu terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır. Bir devlet aklı ile yürütülen bir süreç vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katkıları çok önemlidir.

Bölgemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Biz Türkiye olarak bölünmenin değil birleşmenin merkezi olmalıyız. Barış ve esenlik süreci tamamlandığında tüm dünyaya örnek olacaktır. Türkiye modeli olarak ders olarak okutulacaktır. Süreç şeffaf şekilde ilerleyecek. Devletin temel ilkeleriyle çelişki yoktur.

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı: Türkiye'nin boynunun borcu

"İÇ KALEYİ TAHKİM ETMEMİZ GEREKİR"

İç kaleyi tahkim etmemiz gerekir. Türkiye’nin terörle meşgul olmaması ve kaynaklarını buraya akıtmaması gerekir. Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden birlikteliği vardır. Varoluş mücadelemiz hep birlikte olmuştur.

Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Artık kapı açılmıştır ve önümüzde yeni bir yol vardır. Kardeşlik ortamını sağlayacak bir atmosfer oluşacaktır. Buna karşı çıkacaklar da olacaktır. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uymalıdır ve barış ve kardeşliğe uygun konuşmalıdır.

"BU VATANIN TAMAMI BİZİM"

Herkes fikrini söylemeli ama dikkat etmelidir. Ayrıştırıcı ve ötekileştirici dili geride bırakmalıyız. Bu vatanın tamamı bizimdir. Dilimize dikkat etmeliyiz bileştiren de ayrıştıran da dildir. Herkes buna göre hareket etmelidir.

Dış tehditlere karşı dikkatli olmalıyız. İsrail’in provokasyonları da mutlaka olacaktır. İyi niyetli çabaların tamamı bir takım şer odakları ve Türkiye düşmanları tarafından akamete uğratılmıştır. Bu süreçte çok dikkatli olmalı ve uyanık davranmalıyız.

"CİDDİ BİR İTTİFAK ORTAMI OLUŞTU"

Türkiye’de ciddi bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Valilerimiz ile bir araya geleceğiz. Önemli bir süreçteyiz valililerimiz ve emniyet müdürlerimizin provokasyonlara karşı dikkatli olacağına inanıyoruz.

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı: Türkiye'nin boynunun borcu

Maksadını aşan eleştiriler var. Bu çıkan yasa ve hazırlanan raporlar öyle kolay olmadı ve çok derin tartışmalar yaşandı ve müzakereler yapıldı. Ulus devlet yapımızı bozacak bir tek cümle yok. Geçici ve müstakil bir yasadır. PKK’nın tasfiye süreci ile ilgilidir. Yasaya 3 tane emniyet sibopu yerleştirilmiştir.

"GEREKLİ TESPİTLER YAPILMADAN YASA DEVREYE GİRMEYECEK"

Silah bırakma işlemi güvenlik güçleri tarafından takip edilecek. Gerekli tespitler yapılmadan yasa asla devreye girmeyecek. Her bir teslim olan için ayrı dosya olacak ve ona göre kararlar verilecek. Bu kurula da düzenleme teklifi verme yetkisi verildi.

TBMM bünyesinde oluşturulacak bir izleme komitesi olacak. Sürece ilişkin tekliflerini sunacak. 467 vekil çok büyük bir çoğunlukla evet emiştir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞI"

İnfaz düzenlemeleri ve erteleme durumları var. Burada hassas olan noktalar var. Örgütün üst düzey yöneticileri kapsam dışıdır. Bu çok önemli bir yasadır ve Terörsüz Türkiye’nin kapısı açılmıştır.

Yasa çıkarmak kolay kısımdır ama mühim olan zihniyetleri değiştirmektir. Dil ve kalbin tashih edilmesi önemlidir. Bu toprakların hepsi bizimdir. Hepimiz bu bayrak altında yaşıyoruz.

"İHTİYAÇ OLURSA YENİ YASALAR DA ÇIKAR"

Orta Doğu’da en kolay bulunan şey silahtır. Bir örgütü bitirirsiniz 50 tane örgüt ortaya çıkar. Önemli olan hiçbir gencin bir dağa çıkmayacağı fikri ortamı sağlamaktır. İhtiyaç duyulursa yeni yasalar da çıkarılır.

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı: Türkiye'nin boynunun borcu

Komisyona ilk davet edilen şehit aileleri ve gaziler oldu. Biz gazimiz gözünü çıkardı meğerse yapay gözmüş. En yakın arkadaşını şehit vermiş ve sürece tam destek oldu. 'Silahları toprağa gömme' mesajı anneler tarafından verildi. Tüm taraflar kendince gereken desteği verdi.

"İNSANLAR BARIŞ VE KARDEŞLİK İSTİYOR"

Ekonomik kalkınma, yatırım ve eğitim ne konuşursak konuşalım işin aslı motivasyondur. Bu artık çok yüksek bir seviyeye geldi. İnsanlar artık barış ve kardeşlik istiyor. Çok önemli bir motivasyon var. Emperyalistlerin oyununu bozacağız. 467 vekilin desteği bunu sağlayacak.

Yeni anayasa yapma Türkiye’nin boynuna borçtur. Siyasetin Türkiye’ye borcudur. Parlamento şu an buna müsait ve çok fikirli bir ortam var. Aritmetik olarak siyasi olarak uygun bir ortam var. Türkiye’de yeni uygun ve çağdaş bir anayasa ihtiyacı vardır.

"YENİ ANAYASAYA UYGUN ORTAM VAR"

Hala 82 anayasanın ruhu orada durmaktadır. Vesayetin bir takım unsurları orada duruyor ve Türkiye bundan kurtulmalıdır. Türkiye’de siyasi iklim olgunlaşmıştır ve buna göre uygun ortam var.

Bu yasa Türkiye’nin milli birliğini ve ulus devlet anlayışını tehlikeye atacak bir kelime dahi yoktur. Çok titiz şekilde hazırlanmıştır ve milli çıkarlarımıza asla zarar vermeyecektir."

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Çerçeve yasada anayasa engeli! Terörsüz Türkiye yolunda her adım titizlikle atılıyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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