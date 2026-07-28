Anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olmaması için çok kritik çalışma yürütülüyor. Ceza indirimleri sadece PKK’lılara yapılacak. Bu ‘kısmi af’ toplumda diğer suç tipleri için ‘genel af’ beklentisi doğuracak. ‘Genel af’ düşünülmese de Ceza İnfaz Kanunu’nda mutlaka değişiklik yapılması gerekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşamalarından biri olan çerçeve yasa konusunda artık sona yaklaşılırken, bu yasaya bağlı olarak Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin Anayasa’nın ‘Eşitlik’ ilkesine aykırı olmaması için adeta kılı kırk yaran bir hazırlık yapılıyor.





Çerçeve yasada anayasa engeli! Terörsüz Türkiye yolunda her adım titizlikle atılıyor

Ağustos ortasına kadar Meclis’ten çıkarılması hedeflenen çerçeve yasa kapsamında ayrıca Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu gibi yasalarda da değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerin Meclis’te yeni dönemde gündeme getirilmesi hedefleniyor. Sadece PKK terör örgütünü kapsayacak ‘Çerçeve Yasaya’ bağlı olarak çıkarılacak uyum yasalarında belli ceza indirimleri yapılması zorunlu olacak. Silahlı eyleme karışmamış örgüt üyelerine ceza verilmemesi, diğerleri için ‘terör örgütü’ suçlamasının düşürülmesi gibi başlıklarda yapılacak değişikliklerle mevcut cezalarda indirime gidilecek. Ancak ceza indirimlerinin sadece PKK’lılar için çıkarılması planlasa da, bu durumun ileride diğer suç tipleri açısından tartışmaya neden olabileceği belirtiliyor.

Çerçeve yasada anayasa engeli! Terörsüz Türkiye yolunda her adım titizlikle atılıyor

‘ELEŞTİRİLER HAKLI AMA AF YOK’

Terörsüz Türkiye için çıkarılacak düzenlemeler konusunda AK Parti’nin son yapılan Grup Yönetim Kurulu’nda da değerlendirme yapıldı. Grup yöneticileri milletvekillerine bu konuda bilgi verirken, “Kişiye özel bir düzenleme yok. Genel af söz konusu değil. Ancak, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumlarına ilişkin hükümler var. Silahlı eyleme katılmamışsa ceza almayacaklar. Eyleme katılanlarla ilgili ayrıca infaz düzenlemesi olacak. Ama burada bir sıkıntımız var. Toplumda onlara af getirilirken, başka suçlardan ceza alanlara haksızlık oluyor eleştirisi var. Haklı bir eleştiri ama şu anda bir af düşünülmüyor” dedi.

İNFAZ YASASINDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti ve MHP’de uzun süredir infaz sisteminde sadeleştirmeye gidilmesi, aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının ceza adaletini zedelediğine yönelik eleştirilerin giderilmesi, bir anlamda infazda eşitliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda özellikle MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sık sık ‘yamalı bohçaya’ dönmüş infaz kanununun yeni baştan yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak, şu ana PKK’lılar için çıkarılacak yasalar dışındaki suç tiplerine yönelik toplu bir salıverme veya infaz indirimi gündeme gelmedi. AK Parti kaynakları da infaz kanunun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesini önemsediklerini kaydetti. AK Parti’nin hukukçuları bu konuda, “Hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse o kişinin denetimle serbestlikle birlikte, koşullu salıverme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

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