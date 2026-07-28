Son zamanlarda pek çok kişinin yaptırdığı ipek kirpik modası hijyen kurallarına uyulmaması ve yanlış uygulamalar sebebiyle göz sağlığını riske atabiliyor.

Özellikle kullanılan yapıştırıcılara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebileceğini söyleyen Batıgöz Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Direl, uygulama tekniği ve işlem sonrasında kirpiklerin dökülmemesi için gerekli temizliğin yapılmamasının göz enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtti.

BELİRTİLERE DİKKAT!

Hijyenin ihmal edilmesinin kirpik diplerinde iltihaplanma, alerji, kızarıklık, kaşıntı ve gözde yanmaya yol açabileceğine dikkati çeken Dr. Direl, ayrıca kirpikleri dökülmesin diye yıkamayan kişilerde, Demodex adı verilen mikroskobik akarların çoğalarak kronik göz kapağı iltihabına sebep olabileceği konusunda uyardı. Opr. Dr. Direl, yapay kirpiklerin göze kaçması hâlinde gözü ovuşturmamak, cımbız gibi cisimlerle müdahale etmemek gerektiğini belirterek, temiz su veya serum fizyolojik ile yıkamaya rağmen şikâyetler sürüyorsa vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulması gerektiğini vurguladı.





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