Tatil için gittiği Yunanistan'da gözünün altındaki küçük bir şişlikle başlayan rahatsızlık, Phoenix McPike'ın hayatını altüst etti. Gizemli enfeksiyon nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın ülkesine de dönemedi.

İngiltere’de yaşayan Phoenix McPike’ın arkadaşıyla birlikte çıktığı bir haftalık Yunanistan tatili kabusa döndü. Tatilin ikinci gününde sol gözünün altında belirgin bir torba oluştuğunu fark eden genç kadın, durumu ilk etapta yorgunluğa veya güneş yanığına bağlayarak çok önemsemedi. Ancak ertesi sabah uyandığında durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Aynaya baktığında sol gözü neredeyse tamamen kapanmış ve yüzünde kırmızı lekeler belirmeye başlamıştı. Panikle otel personelinden yardım isteyen Phoenix, acilen en yakın eczaneye yönlendirildi.

Tatili kabusa döndü! Yanağından sinüslerine kadar yayıldı! Takma kirpiktendir dediler ama...

TEDAVİYE CEVAP VERMEDİ

Eczanedeki görevliler, durumun tehlikeli bir sivrisinek ısırığı veya alerjik reaksiyon olabileceğinden şüphelenerek Phoenix’i hastaneye sevk etti. Acil bir şekilde müdahale edilen kadına çeşitli ilaçlar uygulandı ancak vücudu tedaviye cevap vermedi.

YANAĞINDAN SİNÜSLERİNE KADAR YAYILMIŞ

Yapılan tetkikler sonucunda enfeksiyonun, yanağına, çenesine, kulağına, göğsüne, dudağına, sinüslerine ve lenf düğümlerine kadar yayıldığı tespit edildi. Doktorlar uçuş izni vermeyince Phoenix, Yunanistan’da mahsur kaldı. Hastanede kaldığı 9 gün boyunca doktorlar enfeksiyonun kesin nedenini bir türlü bulamadı.

Tatili kabusa döndü! Yanağından sinüslerine kadar yayıldı! Takma kirpiktendir dediler ama...

‘TAKMA KİRPİKTENDİR’ DEDİLER AMA…

Sosyal medyada pek çok kişi durumun takma kirpiklerinden kaynaklandığını iddia etse de Phoenix, kirpikleri çıkardıktan sonra bile enfeksiyonun ilerlemeye devam ettiğini belirterek doktorların da bu iddiayı reddettiğini söyledi.

Günler süren belirsizliğin ardından uygulanan yoğun tedaviler sonuç verirken talihsiz kadın İngiltere’ye dönebildi. Yaşadıklarının Yunanistan ile ilgisi olmadığını söyleyen kadın, “Bu herkesin, her yerde başına gelebilecek talihsiz bir olaydı.” dedi.

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