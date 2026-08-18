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Yaşam

Gökyüzünde büyük tehlike! Kabin memuru ve pilotlar risk altında...

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Gökyüzünde büyük tehlike! Kabin memuru ve pilotlar risk altında...

ABD'de 12 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Araştırmada, kabin memurları ve pilotların radyasyonla ilişkili kanserlerden hayatını kaybetme riskinin diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, kabin memurları ve pilotların radyasyonla bağlantılı kanserlerden hayatını kaybetme riskinin diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

12 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada, ABD'de yaşayan 12 milyondan fazla kişinin verileri mercek altına alındı. Araştırmacılar; lösemi, lenfoma ve multipl miyelomun yanı sıra cilt, meme, tiroid, prostat ve merkezi sinir sistemi kanserleri başta olmak üzere radyasyonla ilişkili kanserlerden ölüm oranlarını değerlendirdi.

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İLK İKİ SIRADA KABİN MEMURLARI VE PİLOTLAR YER ALDI

500'den fazla meslek grubunun karşılaştırıldığı araştırmada, radyasyonla bağlantılı kanserlerden ölüm oranının en yüksek olduğu grubun kabin memurları olduğu belirlendi. Pilotlar ise ikinci sırada yer aldı.

Çalışmaya göre kabin memurlarının radyasyonla ilişkili kanserlerden hayatını kaybetme olasılığı diğer meslek gruplarına göre yüzde 50 daha yüksek. Pilotlarda ise bu oranın yüzde 36 olduğu tespit edildi.

HER İKİ MESLEK GRUBUNDA DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmacılar, kabin memurları ve pilotlarda radyasyonla ilişkili kanser türlerinin her birine bağlı ölüm olasılığının "olağanüstü derecede yüksek" olduğunu belirledi.

Araştırmanın sonuçları, JAMA dergisinde yayımlandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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