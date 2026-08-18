"Üç büyükler"de forma giydi, yeni imza geldi: Ülke ülke gezen yıldızın son adresi

Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan Belçikalı yıldız, yeni bir transfere imza attı. Son olarak Almanya'da beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki santrfor, futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Michy Batshuayi, transfer haberiyle gündeme geldi. Türk futbolunda "3 büyükler" şeklinde adlandırılan tüm kulüplerde forma giyen golcü, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'tan Abha Clup'a gitti.

Michy Batshuayi (Fotoğraf: Abha Clup resmi)

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Resmi imzaların atılmasının ardından Suudi Arabistan kulübü Abha'dan yapılan açıklamada, "A takımı temsil etmesi için anlaşma sağlanan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, bedelsiz olarak transfer edildi" denildi.

BATSHUAYI'NİN KARİYERİ

Anderlecht ve Standard Liege altyapılarında yetişen deneyimli oyuncu, 15 yıllık kariyerinde Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crysttal Palace formaları giydi.

Belçikalı futbolcu, Beşiktaş (2021-2022 kiralık) formasıyla.

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Batshuayi, son olarak Eintracht Frankfurt'in başarısı için mücadele etti. Geçtiğimiz sezon 10 maçta görev alan Batshuayi, sadece 172 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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