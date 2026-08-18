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Spor

Fenerbahçe'den Lukaku kararı! Sidiki Cherif listeden çıkarıldı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lyon maçları öncesi yeni transfer Romelu Lukaku'nun ismini UEFA listesine ekledi. Sidiki Cherif ise listeden çıkarıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde güncelleme yaptı.

Yeni transfer Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."

Romelu Lukaku
Başlık ResmiRomelu Lukaku

LUKAKU, LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi Romelu Lukaku'nun son durumu ile ilgili konuşmuştu.

Lukaku'nun son durumu hakkında bilgi veren İsmail Kartal, yıldız golcünün kritik maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili "Şu andaki durumu pozitif. Çalışıyor. Kendisiyle konuşacağım ve maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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