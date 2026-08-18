Menajerinden 'Beşiktaş' paylaşımı geldi, gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn'un, Beşiktaş kulüp binasından yaptığı paylaşım sonrası transfer iddiaları ortaya atılırken gerçek bambaşka çıktı.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, İstanbul'a geldi.

JAYDEN İÇİN GÖRÜŞME

Joes Blakborn, Jayden Oosterwolde'nin geleceği konusunda Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacak. Blakborn, ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı maçta Fransız ekibiyle de transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

İstanbul'a gelen Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması büyük dikkat çekti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş ile adı daha önce geçen Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlılara gidebileceği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

Oğuz Aydın

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sporx'te yer alan haberde, Oğuz Aydın'ın temsilcisinin Beşiktaş'a ziyaretinin Oğuz ile ilgili olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın ilgisi dışında 25 yaşındaki Oğuz Aydın'a önemli takımlardan da teklifler bulunuyor ancak Fenerbahçe, şu aşamada Oğuz Aydın'ı bırakmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Joes Blakborn'un, Beşiktaş'ta yurt dışında forma giyen bir oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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