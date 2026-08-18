Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Menajerinden 'Beşiktaş' paylaşımı geldi, gerçek ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Menajerinden 'Beşiktaş' paylaşımı geldi, gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn'un, Beşiktaş kulüp binasından yaptığı paylaşım sonrası transfer iddiaları ortaya atılırken gerçek bambaşka çıktı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, İstanbul'a geldi.

JAYDEN İÇİN GÖRÜŞME

Joes Blakborn, Jayden Oosterwolde'nin geleceği konusunda Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacak. Blakborn, ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı maçta Fransız ekibiyle de transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de bir veda daha: Olaylı geldi, 8 ayda İngiltere'ye dönüyor!

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

İstanbul'a gelen Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması büyük dikkat çekti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş ile adı daha önce geçen Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlılara gidebileceği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

Oğuz Aydın
Başlık ResmiOğuz Aydın

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sporx'te yer alan haberde, Oğuz Aydın'ın temsilcisinin Beşiktaş'a ziyaretinin Oğuz ile ilgili olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın ilgisi dışında 25 yaşındaki Oğuz Aydın'a önemli takımlardan da teklifler bulunuyor ancak Fenerbahçe, şu aşamada Oğuz Aydın'ı bırakmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Joes Blakborn'un, Beşiktaş'ta yurt dışında forma giyen bir oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NELER YAPMIŞ NELER!
NELER YAPMIŞ NELER!
Kızı Tuğyan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler!
"OSIMHEN’LE ÖLÜMCÜL İKİLİ OLUR"
Sörloth için Galatasaray iddiası
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
Esad rejiminden kaldı: Birkaç ton bulundu
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
YUMURTADA SALMONELLA SALGINI
YUMURTADA SALMONELLA SALGINI
Ülkede alarm: 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
ABD BASINI DUYURDU!
ABD BASINI DUYURDU!
Türkiye krizinde S-400 için sürpriz seçenekler masada!
USTALARIN
USTALARIN "AL" DEDİĞİ ARABALAR
Hem sorunsuzlar, hem de değer kaybetmiyorlar!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde alarm
Kaydet
Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi: İşte çarpıcı detaylar! Düşme öncesi 3 ses...
Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
Kaydet
ÖZEL │Sörloth için Galatasaray iddiası:
ÖZEL │Sörloth için G.Saray iddiası: "Osimhen'le ölümcül ikili olur"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.