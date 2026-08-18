Bingazi'deki tarihi zirve bölgeyi karıştırdı! "Türkiye etrafımızı adım adım sessizce kuşatıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 11-12 Ağustos'ta Libya’ya ve ardından 13-14 Ağustos’ta Mısır’a gerçekleştirdiği kritik ziyaretler, Tel Aviv yönetimi ve İsrail basınını ayağa kaldırdı. Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki hamlelerini "kuşatma" olarak nitelendiren İsrail'de panik büyürken, Türkiye bölgesel aktörlerle kurduğu çoklu diplomasi sayesinde çatışma sonrası yeni düzenin vazgeçilmez aktörü haline geliyor.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bingazi’de Halife Haftar ve ailesiyle gerçekleştirdiği görüşmeyi manşetine taşıdı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerini yakından takip eden İsrail, Ankara’nın Libya’daki artan etkisini "stratejik kuşatma" olarak değerlendirerek savunma planlarını güncellemeye başladı.

Bingazideki tarihi zirve bölgeyi karıştırdı: Türkiye etrafımızı adım adım sessizce kuşatıyor!

"İSRAİL GEMİLERİ İÇİN TEHDİT"

Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi uzmanı Hay Eytan Cohen Yanarocak, Israel Hayom gazetesinde yayımlanan değerlendirmesinde, 2019’da imzalanan Türkiye-Libya deniz sınır anlaşmasını hatırlatarak uyarılarda bulundu:

"Türkiye-Libya deniz anlaşması coğrafi bir mantık barındırmasa da Ankara’ya İsrail’in ve tüm bölgenin ekonomisi ile güvenliğinin bağlı olduğu denizyolu güzergâhlarını ve altyapısını kontrol etmek için stratejik bir araç olarak hizmet ediyor. Türkiye’nin bölgedeki herhangi bir otorite iddiası, ileride İsrail gemilerine yönelik doğrudan bir engellemeye dönüşebilir."

Bingazideki tarihi zirve bölgeyi karıştırdı! Türkiye etrafımızı adım adım sessizce kuşatıyor

"YAVAŞ YAVAŞ İLERLEYEN SESSİZ KUŞATMA"

İsrail’in Reichman Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda ise Türkiye’nin Libya’dan Afrika Boynuzu’na kadar genişleyen askeri ve diplomatik varlığı bir "kuşaltma" olarak nitelendirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin Libya’dan başlayarak Afrika Boynuzu’na kadar uzanan ayak izi, sadece İsrail’in güvenliğini değil, aynı zamanda ekonomisinin yaşamsal damarlarını da tehdit eden bir hamledir. Ankara, bu hamleyle etrafımızdaki sessiz kuşatmasını adım adım tamamlamaktadır.

Hakan Fidan’ın Bingazi’de Halife Hafter’in aile konağında ağırlanması, bölünmüş ülkenin her iki yarısına da Ankara’nın diplomatik erişimini sağladı. Bu durum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki genişlemesini takip eden İsrailli yetkililer ve yorumcuların ciddi şekilde dikkatini çekmiştir. Atina, Lefkoşa ve Tel Aviv hattında Türkiye’nin denizcilik iddialarına karşı kurulan ittifak ve bölgesel planlar üzerinde büyük bir baskı oluşmuştur."

Bingazideki tarihi zirve bölgeyi karıştırdı: Türkiye etrafımızı adım adım sessizce kuşatıyor!

LİBYA: BÖLÜNMEDEN BÜTÜNLEŞME ARAYIŞINA

Türkiye, 2019-2020 yıllarında Trablus merkezli hükümete verdiği destekle Batı Libya'da güçlü bir askeri ve siyasi pozisyon elde etmiş, 2019 tarihli deniz yetki alanları anlaşmasıyla kritik kazanımlar sağlamıştı. Ancak ülkenin doğusundaki güç merkezlerinden dışlanma riski, Ankara'yı kademeli bir açılıma yöneltti.

Bakan Fidan’ın Trablus'ta Başbakan Abdülhamid Dibeybe ve Başkanlık Konsideki yetkililerle görüşmesinin ardından Bingazi’ye geçerek Halife Haftar, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Belkasım Haftar ile temas kurması söz konusu stratejinin somut örneği oldu.

Türkiye’nin dış politikasındaki temel öncelik, sahadaki hareket kabiliyetini korumak ve tüm taraflarla diplomasi yürütülebilirliği sürdürmekten geçiyor. Kriz noktalarında siyasi ve maddi ağırlığını artıran Ankara, bölgesel rekabette hamle üstünlüğü elde etmekle yetinmiyor; çatışmaların ardından kurulacak yeni bölgesel denklemde de vazgeçilmez aktör konumunu pekiştiriyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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