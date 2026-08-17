6 yılda sayı 740'ı aştı! 30’u Karaman, 10’u Aksaray, 700'ü Konya’da… 3 ilde yıldan yıla büyüyen tehlike

Konya, Karaman, Aksaray… Farklı illerde görüntülenen ve endişelendiren obruk sayısı 600’den 740’ın üzerine çıktı. Son çalışmalara göre obrukların 700'ü Konya Havzası’nda, 25-30 kadarı Karaman'da, 8-10 kadarı ise Aksaray'da bulunuyor. Prof. Dr. Fetullah Arık, depremlerin obruk oluşumlarını, çökmeyi tetikleyen faktörlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

2020 yılında sayısı 600 olarak ifade edilen obruklar, yayılmaya devam ediyor. Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısının 740'ın üzerine çıktığı belirlendi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgedeki artışa dikkat çekti.

6 yılda sayı 740ı aştı! 30’u Karaman, 10’u Aksaray, 700ü Konya’da… 3 ilde yıldan yıla büyüyen tehlike

"GÜNÜMÜZDE 700 CİVARINDA"

Yapılan son çalışmalarla birlikte havza genelinde 740'ın üzerinde obruk tespit edilirken, bunların yaklaşık 700'ünün Konya Havzası içerisinde, 25-30 kadarının Karaman'da, 8-10 kadarının ise Aksaray'da bulunduğu ifade edildi. Prof. Arık, "Konya'da envanter çalışmaları esnasında 600 civarında obruktan söz ediyorduk. Günümüzde artık 700 civarında obruktan söz ediyoruz" dedi.

6 yılda sayı 740ı aştı! 30’u Karaman, 10’u Aksaray, 700ü Konya’da… 3 ilde yıldan yıla büyüyen tehlike

Arık, 2020 yılında Karapınar çevresindeki sayımlarda yaklaşık 500 obruk bulunduğunu, günümüzde aynı bölgede 600 civarında obruktan söz edilebildiğini ifade etti.

JEOLOJİK ŞARTLARA BAĞLI

Arık şöyle uyardı:

Obruk oluşumları aslında doğal jeolojik şartlara bağlı olarak meydana geliyor. Özellikle kaya yapısı son derece önemli. Suyla karşılaştığı zaman çözünebilir nitelikteki birimlerin olduğu yerlerde su ve kaya etkileşimi sonucunda yer altındaki küçük boşluklar büyük mağaralara evrilebiliyor ve zaman içerisinde mağara tavanlarının ağırlığını taşıyamayarak çökmeleri sonucunda oluşuyor. Bu normal, doğal jeolojik şartlar demek yani kaya türü. Tabii suyun hareketine imkan verecek nitelikte yer altındaki örtülü kırıklar, faylar ve yer altındaki birimlerin gözenekleri bunda önemli etkenler. Yer altı suyunun süreksizliği, yer altı suyunun varlığı, seviyesi ve suyun karakteristiği son derece önemli obruk oluşumları için.

Arık, "Tabii su seviyesindeki değişkenliklere en önemli etki iklim değişikliği içinde bulunduğumuz dönemde. Örneğin 2025 yılı son 40 yılın, 50 yılın en sıcak dönemi olarak kayıtlara geçti. Ötesinde 2026 yılında da özellikle bahardan sonra meydana gelen yağışlarda yine son 60 yılın en yağışlı periyodu olarak söylenebilir. Yani bu şekilde iklim değişikliğinin tam da özeti olarak söyleyebiliriz. Uzun süreli kuraklıklar, ani yağışlı periyotlar gibi olaylar iklim değişikliğinin sonucu. Tabii vatandaşlar bölgede tarıma da devam edebilmek için mecburen yer altı sularına başvuruyorlar” diye konuştu.

6 yılda sayı 740ı aştı! 30’u Karaman, 10’u Aksaray, 700ü Konya’da… 3 ilde yıldan yıla büyüyen tehlike

DEPREM-OBRUK ARASINDA İLİŞKİN VAR MI?

Arık, obruklar ve deprem arasındaki ilişkiyi ise şöyle açıkladı:

Tabii bu, obruk oluşumlarıyla ilgili olarak biraz önce fayların da etkisinden bahsetmiştik. Yani faylar birincisi, suyun hareketine imkan veren yer altındaki süreksizlikleri meydana getiriyor. İkincisi, bu faylara bağlı meydana gelmiş olan depremler de obruk oluşumlarını, çökmeyi tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Dünyanın pek çok yerinde faylar, depremler ve obruk ilişkileri kurulabilmiş durumda. Bu bölge içerisinde en önemli sorun, obrukların tam olarak ne zaman oluştuğuyla ilgili kesin verilerin olmayışı. Depremlerle ilgili kayıtlarda saati, tarihi her şey net olmasına rağmen obruklarla ilgili böyle bir kayıt olmadığı için depremle obruk ilişkisi de tam olarak kurulamıyor. Ancak bazı depremlerden sonra, o dönemde depremle eş zamanlı ya da birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra bazı obrukların oluştuğunu biliyoruz. Burada deprem-obruk ilişkisi vardır diyebilmek için yetersiz veri olarak özetleyebiliriz.

6 yılda sayı 740ı aştı! 30’u Karaman, 10’u Aksaray, 700ü Konya’da… 3 ilde yıldan yıla büyüyen tehlike

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonya

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