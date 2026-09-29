Meydan kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Araçla kalabalığın arasına böyle daldı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki aile arasında taş, sopa, tekme ve tokatların kullanıldığı meydan kavgasında, hızla gelen hafif ticari bir aracın kalabalığın arasına daldığı dehşet verici anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatan Mahallesi'nde meydana gelen ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin biber gazı ile havaya uyarı ateşi açarak güçlükle bastırabildiği olayda, aracın çok sayıda kişiye çarpması çevrede büyük bir paniğe neden oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün çarpmanın ardından öfkeli kalabalık tarafından araçtan indirilerek darbedildiği o korku dolu saniyeler, şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şahinbey Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞahinbey

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