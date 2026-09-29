Bir kent için fırtına alarmı! Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacak
Sinop'ta fırtınanın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.
Kentte fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulandı.
Valilik, fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
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