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Spor

Bilal Erdoğan'dan İspanya Süper Kupası açıklaması: ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı

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Bilal Erdoğan'dan İspanya Süper Kupası açıklaması: ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı
Başlık ResmiBilal Erdoğandan İspanya Süper Kupası açıklaması: ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecinin Dünya Etnospor Birliği'nin yürüttüğü sivil diplomasi çalışmalarıyla başladığını söyledi. Organizasyon için ABD'nin Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif verdiğini belirten Erdoğan, "Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmesi etkili oldu" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde gençlerle bir araya gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, kendisine yöneltilen soru üzerine 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecini anlattı.

Diplomasi Atölyesi
Başlık ResmiDiplomasi Atölyesi

"TURKI AL-SHEIKH'İ İSTANBUL'DA AĞIRLADIK"

Organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasında Dünya Etnospor Birliği üzerinden yürütülen sivil diplomasi faaliyetlerinin etkili olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 2-3 ay önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i İstanbul'da ağırladıklarını, Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarını kendisine aktardıklarını söyledi.

Erdoğan, Al-Sheikh'in görüşmede, 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın başka bir ülkede gerçekleştirilmesinin planlandığını ve İstanbul'un da aday olabileceğini kendilerine ilettiğini aktardı. Erdoğan, bunun üzerine ilgili kurum ve isimlerle temaslarının başladığını belirtti.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh
Başlık ResmiSuudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh

"EN GÜÇLÜ TEKLİFİ VERMEK YETMİYOR"

Organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde ekonomik teklifin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkilerin de etkili olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye'de birçok şey bir araya gelince mümkün oluyor. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması. Bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona-Atletico Madrid yarı finali 2 Şubat'ta Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
Başlık Resmi2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona-Atletico Madrid yarı finali 2 Şubat'ta Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Erdoğan, yaşanan sürecin sivil diplomasinin ülkeler arasındaki ilişkilere sağlayabileceği katkının somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Dünya Etnospor Birliği'nin çalışmalarının Türkiye'nin sivil diplomasisine katkı sağladığını da vurgulayan Erdoğan, uluslararası kuruluşların merkezlerinin Türkiye'de bulunmasının önemine dikkati çekti. Erdoğan, "Türkiye, Dünya Etnospor Birliği gibi daha çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaparsa Türkiye'nin sivil diplomasi gücünü artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan
Başlık ResmiDünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan

İSVİÇRE ÖRNEĞİ

Uluslararası kuruluşların Türkiye'yi merkez olarak tercih etmesini teşvik edecek hukuki ve ekonomik altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsviçre'yi bu konuda örnek gösterdi. Sivil diplomasinin yalnızca Suudi Arabistan ile ilişkilerde değil farklı ülkelerle yürütülen çalışmalarda da sonuç verdiğini aktaran Erdoğan, geleneksel sporlar üzerinden kurulan ilişkilerin ülkeler arasındaki temasları güçlendirdiğini ifade etti.

Necmettin Bilal Erdoğan, yabancı dil bilmenin de sivil diplomaside önemli olduğunu belirterek, yapay zekayla anlık çeviri imkanları gelişse bile bir insanla kendi dilinde doğrudan iletişim kurmanın oluşturduğu yakınlığın teknolojik çeviriyle aynı olmadığını kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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