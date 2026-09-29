Ekim ayı kira artış oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kiralarını yenileme dönemi gelen ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Eylül ayında kirada tavan zam oranı yüzde 31,79 olarak belirlenmişti. Peki, 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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Ekim 2026’da kiralara yapılabilecek zam oranı, eylül ayının bitimine sayılı günler kala milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin gündeminde yer alıyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek artışın üst sınırı, TÜİK’in yayımladığı TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirleniyor.

Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira zammı belli oluyor

ENFLASYON VE KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da eylül ayı enflasyon verilerini, 5 Ekim'de kamuoyuna duyuracak. Ekim ayı kira artış oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Açıklanan verilerden TÜFE'nin on iki ayın ortalaması ile kira hesaplamaları yapılacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçmişti.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,79 zam yapılacak.

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