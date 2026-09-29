New York Times yöneticisine korkunç saldırı! Kayınvalidesi ve kayınpederi tutuklandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 77 yaşındaki bir çift, kızlarının boşanma davasında karşı karşıya olduğu damatlarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. New York Times bünyesinde direktör olarak çalışan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, spor kompleksinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Kaliforniya’nın Dublin kentinde yaşayan New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey, boşanma davası sürecinde olduğu eşinin yaşlı anne ve babası tarafından vurularak öldürüldü.

DAMATLARINI ÖLDÜRDÜLER

Dublin Polis Teşkilatı’na göre, bölgede araç kullanan bir polis memuru, silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine geldi. Bir spor kompleksinin otoparkında ağır yaralı halde bulunan McKinsey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından McKinsey’nin kayınpederi 77 yaşındaki Shouyong Zhang ile kayınvalidesi 77 yaşındaki Shili Chen’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

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KRİTİK DURUŞMADAN BİR HAFTA ÖNCE YAŞANDI

Cinayet, McKinsey ile eşi Candice Jang arasındaki boşanma davasında önemli bir duruşmadan yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti. Mahkeme kayıtlarına göre yaklaşık 2012'den beri evli olan çiftin üç küçük çocuğu bulunuyor. Çiftin ilişkisi son yıllarda çocukların velayeti ve aile içi şiddet iddiaları nedeniyle ciddi bir hukuki sürece dönüştü.

Ünlü gazetenin yöneticisine korkunç saldırı! Kayınvalidesi ve kayınpederi tutuklandı

McKinsey, Ocak 2023’te The New York Times’a katılmıştı. McKinsey’nin gazetenin oyuncu deneyiminden sorumlu direktörü olduğunu doğrulayan gazete, olayla ilgili daha fazla açıklama yapmazken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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