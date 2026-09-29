Mancini stattan ayrılırken tek kelime söyledi: Galatasaraylıları mest etti

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında Bursa'da 4-1 kazandıkları UEFA Uluslar A Ligi maçı sonrası Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nu terk ederken sarf ettiği sözle gündem oldu.

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İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ikinci maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'yi 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin teknik patronu Roberto Mancini'nin stattan ayrılırken sarf ettiği kelime dikkat çekti.

MAÇ SONU "CİMBOMBOM" SÖZLERİ

Koridorda ilerlerken basın mensuplarına doğru bakan Mancini'nin, "Cimbombom" dediği an kameralara yansıdı. Bu görüntü özellikle Galatasaray taraftarının büyük ilgisini çekerken, sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

Roberto Mancini, maç sonu koridorda basın mensuplarına böyle selam verdi.

TÜRKİYE'DE KUPA KAZANDI

61 yaşındaki çalıştırıcı, 2013-2024 sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkartan Mancini, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Galatasaray'da görev yaptıkları dönemde Roberto Mancini ile Didier Drogba

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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