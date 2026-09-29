Polis, kamera, dedektör... Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı: ABD'deki sıkı tedbirler saldırıları artırdı

Okulun kapısına polis koymak yetmiyor. ABD deneyimi bunun çarpıcı örneği: Güvenlik için milyarlarca dolar harcanırken, silahlı görevli bulunan okullarda ölüm oranı 2,83 kat daha yüksek çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çekmeköy, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa derken bu defa Van... Tuşba’da bir kız öğrenci, uzun namlulu silahla okula geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle silahı elinden alındı. Peş peşe yaşanan olayların ardından okullarda 30 bin bahçe görevlisi başta olmak üzere güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) eğitim düşünce kuruluşu TEDMEM’den Dr. Nilgün Demirci Celep ile okul saldırılarını konuştuk.

"SORUNLARIN DIŞAVURUMU OLABİLİR"

Celep, “Kamera sayısını artırmak, kapılara dedektör koymak ya da okul önüne polis yerleştirmek semptomu bastırabilir; ancak hastalığı tedavi etmez” dedi. Okul şiddetinin yalnızca bir disiplin problemi olmadığını belirten Celep, bunun bireysel, ilişkisel, kurumsal ve toplumsal sorunların dışavurumu olabileceğini söyledi. Güvenli okulun, yalnızca tehlikelerden arındırılmış değil, çocuğun kendisini değerli, ait ve desteklenmiş hissettiği bir öğrenme ortamı olması gerektiğini kaydetti. Şiddetin okul sınırlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Celep; akran ilişkileri, çevre, okulla kurulan bağ ve dijital ortamların da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Devamsızlığı artan, okulla bağı zayıflayan veya dijital ortamda şiddeti normalleştiren çocukların erken fark edilmesi gerektiğini söyledi.

Celep, risk işaretlerinin etiketlemek için değil, desteğe ihtiyaç duyanları belirlemek için kullanılması gerektiğini ifade etti. Şiddetle mücadelenin yalnızca okul yönetimi ve güvenlik birimlerinin sorumluluğunda olmadığını belirten Celep, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, sağlık ve aile boyutlarının birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

SIKI TEDBİRLER SALDIRILARI ARTIRDI

TEDMEM raporunda yer alan çalışmaya göre ABD’de 1999’daki Columbine saldırısının ardından metal dedektörleri, kameralar, kontrollü giriş sistemleri ve güvenlik görevlilerine milyarlarca dolar harcandı. ABD okullarının bu tedbirlere yılda 4 milyar doların üzerinde harcadığı tahmin ediliyor. Ancak 25 yılı aşan deneyim, fiziksel güvenliğin tek başına okul şiddetini önlemeye yetmediğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. 1980-2019 arasındaki 133 okul saldırısını inceleyen bir çalışmada, silahlı görevli bulunmasının saldırıların şiddetini azaltmadığı belirtildi. Silahlı görevli bulunan okullarda ölüm oranının yaklaşık 2,83 kat daha yüksek olduğu, yaralanmalarda ise anlamlı bir azalma görülmediği ifade edildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala