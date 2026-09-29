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Ekonomi

‘Çok seçenek’ değil ‘doğru seçenek’ kazandıracak! Seyahatte doğru lokasyona yapay zekâ götürecek

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‘Çok seçenek’ değil ‘doğru seçenek’ kazandıracak! Seyahatte doğru lokasyona yapay zekâ götürecek
Başlık Resmi‘Çok seçenek’ değil ‘doğru seçenek’ kazandıracak! Seyahatte doğru lokasyona yapay zekâ götürecek

Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları, küresel seyahat ekosistemini ve gezginlerin rezervasyon alışkanlıklarını kökten değiştiriyor.

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|
Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Trip.com Group Güney Avrupa Konaklama Bölge Direktörü Haijing Li, seyahat planlama süreçlerindeki parçalanmış yapının yapay zekâ sayesinde daha akıcı ve entegre bir hâle geleceğini belirtti.

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Türkiye’yi sadece bir kıyı destinasyonu veya kısa vadeli bir fırsat olarak görmediklerini belirten Li; kültür, gastronomi, doğa ve şehir turizminin bir arada sunulmasının küresel gezginler için muazzam bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Haijing Li
Başlık ResmiHaijing Li

Yapay zekânın en önemli katkılarından birinin gezginin seyahat boyunca karşılaştığı karmaşıklığı azaltması olduğunu anlatan Li, “Bu yalnızca otel veya uçuş seçimiyle sınırlı değil. Mesela otel seçiminde insanlar ‘Bana daha fazla otel göster’ demekten çok, ‘Bu otel ailem için uygun mu?’, ‘Konumu yapmak istediklerime uygun mu?’, ‘İptal koşulları tam olarak ne anlama geliyor?’ gibi soruların cevabını arıyor. Yapay zekâ mevcut bilgiyi bu sorulara anlamlı cevap verecek biçimde yorumlayarak karar vermeyi kolaylaştırabilir” dedi.

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