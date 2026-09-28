Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi: 100 saniye sonra hatasını kabul etti

Bir geliştirici, yazılımındaki hataları düzeltmesi için görevlendirdiği Claude Code’un 103 saniyede 48 binden fazla dosyasını sildiğini öne sürdü. Paylaşılan anlatıma göre test ortamındaki klasör bağlantıları üzerinden asıl dosyalara ulaşan yapay zeka, işlem sonrasında hatasını bildirdi.

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Anthropic’in kodlama aracı Claude Code, Reddit’te paylaşılan bir veri kaybı iddiasıyla gündemde. Aktarılan bilgilere göre geliştirici, üzerinde çalıştığı projenin test kopyasını yeniden oluşturmak isterken 48 bin 218 dosyasını kaybettiğini söyledi. Silme işleminin yalnızca 103 saniye sürdüğü belirtildi.

TEST ORTAMINDAKİ İŞLEM ASIL DOSYALARA ULAŞTI

Geliştiricinin anlatımına göre görev, geçmiş hisse senedi opsiyon verilerini analiz eden yazılımlardaki sorunları gidermekti. Yapay zekadan dosyaların kopyalarını oluşturması, düzeltmeleri bunlar üzerinde denemesi ve orijinallere dokunmaması istendi.

Ancak test ortamında, gerçek çalışma klasörlerine yönlendiren 614 Windows klasör bağlantısı bulunuyordu. Haberde aktarılan hata zincirine göre temizlik işlemi bu bağlantıların ötesine geçti ve asıl çalışma ortamındaki dosyaları da sildi. Böylece kopyalar üzerinde yürütülmesi beklenen işlem, geliştiricinin mevcut projesine zarar verdi.

“DUR VE BUNU OKU. BİR ŞEYİ BOZDUM”

Olayın ardından Claude Code’un geliştiriciye “Dur ve bunu oku. Bir şeyi bozdum” mesajını gönderdiği aktarıldı. Hasarın dosyalarla sınırlı kalmadığı, projenin yerel Git deposunun da etkilendiği belirtildi. Dosya adlarının tutulduğu dizin korunurken içerikleri ve geçmiş sürümleri yeniden oluşturmak için gereken verilerin silindiği bildirildi. Bu durum, dosyaların aynı Git deposundan geri getirilmesini engelledi.

GERİ ALMA ÖZELLİĞİ HER İŞLEMİ KAPSAMIYOR

Claude Code’un resmi belgeleri, yerleşik geri alma özelliğinin sınırlarını açıklıyor. Araç, kendi dosya düzenleme araçlarıyla yaptığı değişiklikleri takip edebiliyor, ancak Bash komutlarıyla gerçekleştirilen dosya silme, taşıma ve kopyalama işlemleri bu korumaya dahil değil. Dolayısıyla geri alma özelliği, bilgisayarda yürütülen her işlemi tersine çevirebilen kapsamlı bir yedekleme sistemi olarak çalışmıyor.

HATA SADECE YAPAY ZEKADA DEĞİL

Reddit'te kısa sürede çok sayıda yorum alan olay için öne çıkan görüş, geliştiricinin yedekleme uygulamalarını ihmal ettiği yönünde.

Bilgisayardaki yerel Git deposunun tek başına yeterli koruma sağlamayacağını belirten kullanıcılar, projelerin GitHub gibi uzak depolara gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

YAZILIM DÜNYASINDA BENZER ÖRNEKLER ARTIYOR

Cursor, Claude Code, OpenAI Codex ve GitHub Copilot Agent gibi araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte benzer vakalar daha sık gündeme gelmeye başladı.

Geliştiriciler birçok görevi artık yapay zeka ajanlarına devredebiliyor. Ancak bu araçların verdiği komutların her zaman doğru sonuç üretmediği de görülüyor.

Özellikle dosya taşıma, toplu düzenleme veya otomatik silme işlemleri sırasında yapılan hatalar nedeniyle bazı şirketler kritik sistemlerde insan onayını zorunlu tutmaya devam ediyor.

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