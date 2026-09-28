Teknoloji milyarderi Bill Gates'ten dünyayı sarsan yapay zeka yorumu: 1 milyar kişinin ölümüne neden olabilir

NBC'nin Meet the Press programına katılan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın kötüye kullanılması halinde 'bir milyar insanın ölümüne yol açabileceğini' öne sürdü. Yapay zekanın iyi ve kötü arasındaki ayrımı yapamadığını vurgulayan Gates, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Teknoloji milyarderi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın hızla gelişmesinin beraberinde getirebileceği risklere dikkat çekti. NBC'nin "Meet the Press" programına katılan Gates, özellikle kötü niyetli kişilerin gelişmiş yapay zeka araçlarına erişmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“BİR MİLYAR ÖLÜME YOL AÇABİLECEK KADAR GÜÇLÜ”

Gates, yapay zekanın 'bir milyar ölüme yol açacak olayları tetikleyebilecek kadar güçlü' olduğunu belirterek, bu teknolojinin kötüye kullanılmasının çok büyük bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Teknoloji milyarderi Bill Gatesten dünyayı sarsan yapay zeka yorumu: 1 milyar kişinin ölümüne neden olabilir

“İYİ VE KÖTÜ ARASINDAKİ AYRIMI YAPAMIYOR”

Gates, yapay zekanın hayat kurtarabilecek ilaçların geliştirilmesi ile biyolojik silah üretimi gibi kötü amaçlar arasındaki ayrımı yapmasının zor olduğunu belirterek, "Keşke iyi niyetle, örneğin bir hastalığa yeni bir ilaç tasarlamak istemekle, kötü niyetle, yani bir biyoterörizm aracı tasarlamak istemeyi ayırt etmek daha kolay olsaydı." dedi.

Teknoloji milyarderi Bill Gatesten dünyayı sarsan yapay zeka yorumu: 1 milyar kişinin ölümüne neden olabilir

Gates ayrıca, gelişmiş yapay zeka modellerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar birbirine çok yakın olduğu için, gelişmiş modelleri izlememiz ve yapılanları tam olarak kaydetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Microsoft'un kurucu ortağı, yapay zekanın küçük gruplara daha önce yalnızca büyük devletlerin gerçekleştirebildiği siber saldırılar veya biyolojik saldırılar gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sağlayabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle hükümetlerin çeşitli güvenlik önlemlerini zorunlu hale getirmesi gerektiğini savundu.

Teknoloji milyarderi Bill Gatesten dünyayı sarsan yapay zeka yorumu: 1 milyar kişinin ölümüne neden olabilir

Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda ülkelerin ortak bir çerçeve oluşturmasının kolay olmayacağını belirtti. Küresel bir uzlaşının, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden bile daha zor olabileceğini söyleyen Gates, yapay zeka konusunda ‘insanlığın hep birlikte işin içinde olduğu’ anlayışının benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gates ayrıca, Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisi hakkında da konuşarak bu ilişkiden "pişmanlık duyduğunu" ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala