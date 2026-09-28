Güney Kore ile Ukrayna arasında iki Kuzey Koreli savaş esirinin gizlice Seul'e nakledilmesi diplomatik krize dönüştü. Güney Kore, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler kürsüsünde gizli tutulması kararlaştırılan nakli açıklamasının ardından Ukrayna'dan resmi açıklama ve özür talep etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama, Seul-Kiev hattında krizin fitilini ateşledi.

Zelenskiy'nin Rusya adına savaşırken yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurması, Seul yönetimini ayağa kaldırdı.

Zelenskiy'nin BM'deki sözleri kriz çıkardı! Güney Kore özür bekliyor

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZ NASIL BÜYÜDÜ?

Ukrayna güçleri, Rus ordusuna destek için savaşan iki Kuzey Koreli askeri Ocak 2025'te Rusya'nın Kursk bölgesinde sağ olarak ele geçirdi.

İki askerin Güney Kore'ye gitmek istediğini belirtmesinin ardından Seul ile Kiev arasında nakil görüşmeleri başladı. Taraflar, askerlerin ve Kuzey Kore'de bulunan ailelerinin güvenliği başta olmak üzere diplomatik ve insani gerekçeler nedeniyle operasyonun kamuoyuna açıklanmaması konusunda anlaştı.

Süreç sonunda iki Kuzey Koreli savaş esiri Güney Kore'ye nakledildi.

Zelenskiy'nin BM'deki sözleri kriz çıkardı! Güney Kore özür bekliyor

ZELENSKİY BM'DE AÇIKLADI

Ancak gizli tutulan operasyon, Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki açıklamasıyla kamuoyuna yansıdı. Zelenskiy, Rusya adına savaşırken yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini açıkladı.

Seul yönetimi, açıklamanın kendileriyle yeterli istişare yapılmadan gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasındaki gizlilik anlaşmasının ihlal edildiğine dikkat çekti.

GÜNEY KORE UKRAYNA'DAN ÖZÜR İSTEDİ

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna'nın yalnızca nakli açıklamakla kalmadığını, daha sonra taraflar arasında gizlilik anlaşması bulunmadığını söylemesinin de krizi büyüttüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Kıdemli Sekreteri Seong Ghi-hong şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık Ofisi, Ukrayna'nın tek taraflı ifşasından ve ardından bir gizlilik anlaşmasının bulunmadığı yönündeki yanlış açıklamasından duyduğu derin üzüntüyü ifade eder."

Seul, Kiev'den resmi açıklama ve özür isterken gerektiğinde ilave önlemlerin de değerlendirileceğini bildirdi.

"İKİ HÜKÜMET ARASINDAKİ GÜVENE ZARAR VERDİ"

Güney Kore yönetimine göre naklin gizli tutulmasını başlangıçta Ukrayna istedi. Kiev yönetimi, olayın açıklanmasının Kuzey Koreli askerlerin Ukraynalı savaş esirleriyle takas edilmesi ihtimalinin kaçırıldığı yönünde ülke içinde eleştirilere neden olabileceği gerekçesiyle gizlilik talebinde bulundu.

Seul, Ukrayna'nın daha sonra gizlilik anlaşmasının varlığını reddetmesinin iki hükümet arasındaki güvene ciddi zarar verdiğini ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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