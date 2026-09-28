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Kapalıçarşı'da film gibi soygun! Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu

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Kapalıçarşı'da film gibi soygun! Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu
Başlık ResmiKapalıçarşıda film gibi soygun! Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu

Kapalıçarşı yakınlarındaki bir döviz ve sarrafiye şirketinde film senaryolarını aratmayacak bir soygun yapıldı. 8 yıldır dükkanda çalışan Emre C., patronunun iş yerinde olmadığı bir gün kasadaki yaklaşık 700 bin doları ve yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurarak yurt dışına kaçtı. Emre C.'nin soygunun anlaşılmaması için çelik kasaya mutfak malzemeleri yerleştirdiği ortaya çıktı.

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Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde film gibi bir soygun yaşandı. Şirket sahibi Tarık E.'nin dükkanda bulunmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., mesai bitimine yakın diğer çalışanları dükkandan gönderdi. Kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarıyla harekete geçen şüpheli, veznede ve kasada bulunan 699 bin 366 ABD doları, 430 bin 758 Türk lirası ve 806 euroyu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

PARALARIN YERİNE MUTFAK MALZEMESİ KOYDU

Soygunun hemen fark edilmesini engellemek istemeyen Emre C., akıllara durgunluk veren bir yöntem uyguladı. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya koyarak çelik kasanın içine yerleştiren Emre C., kasayı kilitleyip dükkandan ayrılarak evine gitti.

EŞİNE "ŞİRKET ÇİN'E GÖNDERİYOR" DEDİ

Eve varır varmaz eşine, "Şirket beni acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla" diyen Emre C., aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e gitti. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla farklı kuyumculardan altın satın aldığı da güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Kapalıçarşıda film gibi soygun! Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu
Başlık ResmiKapalıçarşıda film gibi soygun! Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu

KASAYI AÇINCA ŞOKE OLDU

Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açan Tarık E., kasanın içinde para yerine mutfak gereçlerini görünce hayatının şokunu yaşadı. Kamera kayıtları incelendiğinde milyonluk vurgunun arkasındaki isim belli oldu.

ŞİFRELİ TRAFİK OYUNDAN YÜRÜTÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre C.'nin çaldığı paraların bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği tespit edildi. Parayı taşımaktan korkan Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.' ye devretti. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve popüler online savaş oyunu üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Emre C.
Başlık ResmiEmre C.

"BEN ORTAĞIYDIM, HAKKIMI ALDIM" SAVUNMASI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Emre C., soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım" diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıklarıyla iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Emre C., Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C.'nin "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenirken, kamu görevinden de yoksun bırakılmaları talebiyle kamu davası açıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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