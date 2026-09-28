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Spor

Ederson tatilde para saçtı! Ailesiyle 3 günde 3 milyon lira harcadı

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Ederson tatilde para saçtı! Ailesiyle 3 günde 3 milyon lira harcadı
Başlık ResmiEderson tatilde para saçtı! Ailesiyle 3 günde 3 milyon lira harcadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle birlikte lüks bir tatille değerlendirdi. Marmaris'i tercih eden tecrübeli eldivenin konaklama ve ulaşım için yaptığı harcama ise adeta dudak uçuklattı. Ederson'un 3 günde 3 milyon lira harcadığı öğrenildi.

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Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli arada deyim yerindeyse para saçtı.

Ailesiyle birlikte daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı dolaşan tecrübeli kaleci, Uluslar Ligi nedeniyle verilen arayı yine tatil yaparak geçirmeyi seçti.

Ederson tatilde para saçtı! Ailesiyle 3 günde 3 milyon lira harcadı
Başlık ResmiEderson tatilde para saçtı! Ailesiyle 3 günde 3 milyon lira harcadı

Sabah'ta yer alan habere göre Ederson, eşi ve üç çocuğuyla birlikte rotasını bu defa Marmaris'e çevirdi. Ünlü futbolcu ailesiyle uçakla Dalaman Havalimanı'na, oradan da otele özel helikopterle geçti.

3 GÜNDE 3 MİLYON TL ÖDEDİ

Ederson ve ailesi tatil için Marmaris'in en lüks otelini seçti. Yıldız futbolcu, geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 730 bin lira) olan otelde 3 gün konaklayıp diğer giderlerle birlikte toplam 3 milyon lira ödeme yaptı.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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