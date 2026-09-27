Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri!
Meksika'da düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılacak Türkiye'nin, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Milliler, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.
Kaydet
|
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 13-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup kuraları çekildi.
"Son dünya şampiyonu" ünvanıyla organizasyona katılacak Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.
San Juan de los Lagos kentinin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda, dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR