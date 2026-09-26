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Dünya

ABD'de kızamık alarmı! 3 günde 55 yeni vaka: Hızla yayılıyor

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ABD'de kızamık alarmı! 3 günde 55 yeni vaka: Hızla yayılıyor
Başlık ResmiÜlkede kızamık alarmı! 3 günde 55 yeni vaka: Hızla yayılıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Pensilvanya’da kızamık salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncellemeye göre, çarşamba gününden bu yana 55 yeni vaka daha doğrulandı. Böylece 2026 yılı boyunca eyalette tespit edilen toplam vaka sayısı 890’a ulaştı.

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kızamık salgını hızla büyüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakaların büyük bölümü 25-49 yaş aralığındaki kişilerde görülürken, bunu 18-24 yaş grubu izledi. Çarşambadan bu yana 55 yeni vaka kaydedilen salgın nedeniyle şu ana kadar en az 173 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve kızamıkla bağlantılı 4 ölüm yaşandığı bildirildi.

Pensilvanya'nın güneydoğusundaki Lancaster County’de 359 vaka görülürken, eyaletin orta kesimindeki Mifflin County'de 102 vaka kaydedildi.

Ülkede kızamık alarmı! 3 günde 55 yeni vaka: Hızla yayılıyor
Başlık ResmiÜlkede kızamık alarmı! 3 günde 55 yeni vaka: Hızla yayılıyor

AŞI OLANLARDA RİSK OLDUKÇA DÜŞÜK

Yetkililer, tam doz MMR aşısı olan kişilerde hastalığın görülme oranının ise oldukça düşük olduğunu belirtti. ABC News’in haberine göre, bu grupta yalnızca 4 vaka tespit edildi.

Salgının nisan ayı sonlarında başlamasından bu yana etkilenen bölgelerde 165 geçici aşılama merkezi kuruldu ve 5 bin 300’den fazla MMR aşısı uygulandı. Aşılara olan talepte de belirgin bir artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı, normalde ayda yaklaşık 25 bin MMR aşısı uygulandığını belirtirken, Ağustos 2026'da 49 binden fazla, Eylül ayının ilk üç haftasında ise 38 binden fazla doz uygulandığını açıkladı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. William Schaffner, ABC News'e yaptığı açıklamada kızamığın son derece bulaşıcı bir virüs olduğunu belirterek, tamamen önlenebilir olmasına rağmen hastalığın ABD'de görülmeye devam etmesinin üzücü olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin son verilerine göre ise 2026 yılında ülke genelinde 45 eyalet ve Washington DC'de 3 bin 600'den fazla kızamık vakası doğrulandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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