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Sağlık

Ekran süresinden daha önemli! Çocukların sosyal medya kullanımında kritik uyarı

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Ekran süresinden daha önemli! Çocukların sosyal medya kullanımında kritik uyarı
Başlık ResmiEkran süresinden daha önemli! Çocukların sosyal medya kullanımında kritik uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, çocukların sosyal medya kullanımında yalnızca ekran süresine değil, karşılaştıkları içeriklere ve dijital alışkanlıkların günlük yaşama etkisine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Javadova, ailelere çocukların kullandığı uygulamaları takip etmeleri ve dijital dünyada yaşadıkları sorunları rahatça paylaşabilecekleri açık bir iletişim ortamı oluşturmaları çağrısında bulundu.

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Sosyal medya, çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplarken, ailelerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını yakından takip etmesi önem taşıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, sosyal medya kullanımının yalnızca geçirilen süre üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, çocukların karşılaştıkları içeriklerin yanı sıra uyku düzeni, fiziksel aktivite, okul yaşamı ve aile içi iletişimle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLA DİJİTAL DÜNYA HAKKINDA KONUŞUN"

Sosyal medya kullanımında yalnızca süre sınırı koymanın yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Javadova, "Aileler çocuklarının hangi uygulamaları kullandığını bilmeli ve gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirmeli. Çocuk, internette gördüğü bir içerik veya aldığı bir mesaj nedeniyle rahatsız olduğunda bunu ailesine çekinmeden anlatabilmeli. Bu nedenle aile içinde suçlayıcı olmayan, açık bir iletişim kurulması önemli" dedi.

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"YAŞA UYGUN OLMAYAN İÇERİKLERE DİKKAT"

Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Javadova, yabancı kişilerden gelen mesajlar ve akran zorbalığı gibi durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklar sosyal medya kullanırken yaşlarına uygun olmayan içeriklerle, yabancı kişilerden gelen mesajlarla veya akran zorbalığıyla karşılaşabilir. Böyle durumlarda ailelerin suçlayıcı ya da cezalandırıcı bir tutum yerine çocuğun kendisini güvende hissedebileceği bir iletişim kurması önemli" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMI GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYORSA DİKKAT"

Sosyal medya kullanımının çocuğun günlük yaşamındaki etkisinin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Javadova, "Sosyal medya kullanımının çocuğun uykusunu, okul yaşamını veya arkadaşlık ilişkilerini belirgin biçimde etkilemesi halinde durum değerlendirilmelidir. Her çocuğun ihtiyacı farklıdır. Yaşına uygun kurallar belirlemek ve bu kuralları çocukla birlikte konuşmak, sağlıklı dijital alışkanlıkların gelişmesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Javadova, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki deneyimlerini yakından takip etmesinin, sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamaktan ziyade sağlıklı ve güvenli alışkanlıkların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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