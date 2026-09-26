ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina'daki özel bir yemekte yaptığı öne sürülen açıklamalar gündem oldu. The Wall Street Journal'a (WSJ) göre Romanya hükümetinin çöküşünün konuşulduğu yemekte Guilfoyle, ABD'nin başka ülkelerde de benzer sonuçlar oluşturabileceğini ima ederek, "Bunu istediğimiz herhangi bir ülkeye yapabiliriz. Bunu burada da yapabiliriz" dedi. Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ise söz konusu demeçlere itiraz ederek ABD'nin Yunanistan'da hükümeti değiştiremeyeceğini söyledi.

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Atina'da Yunan ve ABD'li yetkilileri bir araya getiren özel bir akşam yemeğinde tansiyon yükseldi.

The Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandığını yazdı.

Atina'da skandal diyalog: ABD Büyükelçisi Guilfoyle, Yunan bakanına 'hükümeti devirebiliriz' dedi

"HÜKÜMETİ DEVİREBİLİRİZ"

WSJ'nin haberine göre yemekte Romanya'da hükümetin düşmesi gündeme geldi. Guilfoyle'un bu sırada, “Bunu istediğimiz herhangi bir ülkeye yapabiliriz. Bunu burada da yapabiliriz” dediği öne sürüldü.

Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ise Guilfoyle'a karşı çıkarak ABD'nin Yunanistan'da hükümeti değiştiremeyeceğini söyledi.

Daha önce ABD basınına konuşan Yunan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan ulaşabilen bir büyükelçinin Atina'da görev yapmasını memnuniyetle karşılamıştı. Ancak aynı yetkililer, iddialra göre Guilfoyle ile karşı karşıya gelmekten çekindi.

WSJ ayrıca Guilfoyle'un Balkanlar'daki enerji diplomasisinde üstlendiği role geniş yer ayırdı. Büyükelçi, Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) Yunanistan üzerinden Balkan ülkelerine ve Ukrayna'ya ulaştırılmasını öngören "dikey gaz koridoru" için bölge ülkeleriyle temaslarda bulundu.

Atina'da skandal diyalog: ABD Büyükelçisi Guilfoyle, Yunan bakanına 'hükümeti devirebiliriz' dedi

YUNAN ŞİRKETİ AKTOR DA GÜNDEMDE

Guilfoyle'un enerji temaslarında Yunan inşaat şirketi Aktor Group'u öne çıkarması da bölgede tartışma konusu oldu.

Aktor'un lobicisi Christos Marafatsos, Guilfoyle'un çok sayıda görüşmesine katıldı. Marafatsos'un büyükelçinin yanında sık sık yer alması nedeniyle bazı yabancı yetkililer kendisini Guilfoyle'un özel kalem müdürü sandı. WSJ'ye göre Marafatsos'un Aktor ile bağlantısı da görüştüğü bazı yetkililere açıklanmadı.

Guilfoyle'un avukatı ise büyükelçinin yalnızca Aktor'u öne çıkardığı yönündeki iddiayı reddetti ve farklı enerji şirketleriyle çalıştığını belirtti. ABD Büyükelçiliği de temasların Amerikan LNG'sinin Avrupa'ya satışını artırmayı ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmayı amaçladığını ileri sürdü.

Atina'da skandal diyalog: ABD Büyükelçisi Guilfoyle, Yunan bakanına 'hükümeti devirebiliriz' dedi

RUBIO'DAN GUILFOYLE'A DESTEK

Tartışmaların odağındaki Guilfoyle'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan destek geldi.

Beyaz Saray aracılığıyla WSJ'ye açıklama yapan Rubio, Guilfoyle'u "Başkan'ın gündeminin inanılmaz derecede etkili bir savunucusu" olarak nitelendirdi ve hem kendisinin hem de Trump'ın büyükelçinin çalışmalarına büyük değer verdiğinden bahsetti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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