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Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan tepki çeken TikTok yayını

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada beraat ederek tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’ın TikTok canlı yayınında cezaevinde geçirdiği günleri anlattığı görüntüler tartışmalara neden oldu. Doğan’ın, koğuşta kendisine neden cezaevinde olduğunun sorulduğunu ve bu sorulara “kader mahkumuyum” şeklinde cevap verip güldüğü anlar sosyal medyada tepki çekti.

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Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin dava yeniden gündemde. Davada beraat ederek tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’ın TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında cezaevinde geçirdiği dönemi anlatmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Doğan’ın yayın sırasında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Müslüm Ayberk Doğan
Başlık ResmiMüslüm Ayberk Doğan

CEZAEVİNDE GEÇİRDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Doğan’ın cezaevine girdikten sonraki ilk dönemlerini anlattığı görülüyor. Doğan, yaklaşık iki aylık mahkum olduğu dönemde koğuştaki kişilerin kendisini gördüklerinde hangi suçtan cezaevine girdiğini merak ettiklerini söyledi.

Kendisinin bu sorular karşısında gerçek nedeni anlatmak yerine “kader mahkumuyum” diyerek cevap verdiğini ifade eden Doğan, bunu yaparken kendisini diğer mahkumlara acındırmaya çalıştığını da dile getirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi
Başlık ResmiMattia Ahmet Minguzzi

“KENDİMİ ACINDIRIYORUM”

Doğan’ın canlı yayındaki anlatımına göre koğuşta bulunan kişiler kendisine sık sık neden cezaevinde olduğunu sordu. Doğan ise bu sorulara doğrudan cevap vermediğini, kendisini “kader mahkumu” olarak tanıttığını söyledi.

Yayında cezaevi sürecini anlatırken zaman zaman güldüğü görülen Doğan’ın sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

MALTEPE’DEN ADANA’YA SEVK EDİLDİĞİNİ DE ANLATTI

Doğan canlı yayında cezaevindeki nakil sürecine ilişkin ayrıntılara da değindi. Bir dönem Maltepe’den Adana’ya sevk edildiğini söyleyen Doğan, yeni cezaevine ulaştıktan sonra yapılan işlemleri ve koğuşa geçiş sürecini takipçilerine anlattı.

MÜSLÜM AYBERK DOĞAN NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin dava İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, Berkay Budak ile Umutcan Baba’yı “çocuğu kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı dosyada yargılanan Müslüm Ayberk Doğan ile Abdulkerim Özbağ ise beraat etmiş ve tahliye edilmişti.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi hastanede tedavi altına alınmış, 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan dava ve yargılama süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

BAKMADAN GEÇME
Mattia Ahmet Minguzzi
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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