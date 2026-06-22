Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan sanık, 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay’ın (19) yargılandığı davada karar çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesine tehdide 7 yıl 20 gün hapis cezası

“TEHDİT NİYETİNDE DEĞİLDİM”

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Furkan Ay, "Kimseyi tehdit etme niyetinde değildim. Olanlar için üzgünüm" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesine tehdide 7 yıl 20 gün hapis cezası

7 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Furkan Ay’a ‘birden fazla kişiyle tehdit’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ile ‘kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma’ suçlarından toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezası verirken, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise beraat verdi.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesine tehdide 7 yıl 20 gün hapis cezası

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi ‘müşteki’, Furkan Ay ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti kapsamında, aile bireylerinin tehdit mesajları raporuna yer verildi. Mesajlarda, "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız, Berat abim. Yakında beni de iyi tanıyacaksınız. Adım Ademcan. Bursa Yıldırım’dayım. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin. Ademcan ismini iyi hatırlayın, eceliniz yanımda" şeklinde mesaj attığı, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’ye küfür ettikleri aktarıldı.

Müşteki Yasemin Minguzzi’nin cep telefonuna Nisan 2025’te şüpheli Furkan Ay tarafından soruşturmaya konu mesajları atıldığı, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği, şüphelinin müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek, mesajları attığı aktarıldı.

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