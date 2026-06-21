BÜRGENSTOCK'TA HAREKETLİ SAATLER: İLK OTURUMUN GÜNDEMİ LÜBNAN

Al Mayadeen ve Al Jazeera'nın aktardığına göre ikili ve üçlü ön görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgedeki diplomatik kaynaklar, resmi oturumun yerel saatle öğleden sonra (TSİ 14:30) başlayacağını açıklandı.

Nisan ayından bu yana Washington ve Tahran arasındaki doğrudan temas kurulamamıştı.

Açılış oturumunun ardından masaya gelecek ilk ve en kritik başlığın, Lübnan’da savaşı kalıcı olarak durdurma maddesinin uygulanması ve İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi olduğu öğrenildi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington’dan ayrılmadan önce Maryland’daki Andrews Ortak Üssü’nden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Umarım nükleer meselede ilerleme kaydedeceğiz, Lübnan ateşkes meselesinde de ilerleme kaydedeceğiz. Bence odaklanmamız gereken iki büyük konu bunlar. Manşetlere rağmen sahada durum aslında biraz yavaşlıyor. İsrail ve Lübnan'ın her ikisinin de güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için bu konuyu sürekli olarak yönetmemiz gerekecek."