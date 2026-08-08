Berkan Kutlu'dan Konyaspor'a sürpriz veda

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonu “yeniden doğuş süreci” olarak nitelendirdi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve takımda kalmak istemediği belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında Konyaspor'un orta sahasında görev yapan Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

Berkan Kutlu

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON BULUNUYORDU

Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu'nun kontratında, ilk 6 ayın ardından kullanılabilecek bir opsiyon maddesi bulunuyordu.

Ancak 28 yaşındaki futbolcunun Konyaspor'da devam etmek istemediği ve söz konusu opsiyonun kullanılmayacağı öğrenildi.

Berkan Kutlu

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİ OLDU"

Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geride kalan sezonu değerlendirdi. Sezona Galatasaray'da başladığını belirten futbolcu, devre arasında Konyaspor'a transfer olmasıyla birlikte zorlu bir sürecin içerisine girdiklerini ifade etti.

Kutlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım; ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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