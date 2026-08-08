Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Berkan Kutlu'dan Konyaspor'a sürpriz veda

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Berkan Kutlu'dan Konyaspor'a sürpriz veda
Fotoğraf Başlığı Berkan Kutludan Konyaspora sürpriz veda

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonu “yeniden doğuş süreci” olarak nitelendirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve takımda kalmak istemediği belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında Konyaspor'un orta sahasında görev yapan Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

Berkan Kutlu
Başlık ResmiBerkan Kutlu

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON BULUNUYORDU

Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu'nun kontratında, ilk 6 ayın ardından kullanılabilecek bir opsiyon maddesi bulunuyordu.

Ancak 28 yaşındaki futbolcunun Konyaspor'da devam etmek istemediği ve söz konusu opsiyonun kullanılmayacağı öğrenildi.

Berkan Kutlu
Başlık ResmiBerkan Kutlu

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİ OLDU"

Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geride kalan sezonu değerlendirdi. Sezona Galatasaray'da başladığını belirten futbolcu, devre arasında Konyaspor'a transfer olmasıyla birlikte zorlu bir sürecin içerisine girdiklerini ifade etti.

Kutlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım; ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük.

BAKMADAN GEÇME
Can Uzun, Leao beklerken sürpriz transfer: TFF 1
SPOR

Can Uzun, Leao beklerken sürpriz transfer: TFF 1'inci Lig'den Galatasaray'a döndü
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mide bulandıran yazışmalar! Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı
Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı
Kaydet
Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı! İşte markanın yeni elektrikli SUV modelinin özellikleri
Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı! İşte yeni elektrikli SUV modelinin özellikleri
Kaydet
Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı
Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.