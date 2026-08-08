Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi SAIC-Volkswagen tarafından geliştirilen ID. Era 5X, resmi kurum kayıtlarında ortaya çıktı. Tamamen elektrikli SUV, ID. Era ailesinin ilk tamamen elektrikli modeli olurken, Volkswagen'in Çinli Xpeng ile ortak geliştirdiği CMP platformunu kullanan ilk seri üretim modeli olarak da dikkat çekiyor.

Volkswagen'in Çin pazarına özel olarak geliştirdiği ID. Era ailesi genişlemeye devam ediyor. Markanın yeni tamamen elektrikli modeli ID. Era 5X, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) son araç kataloğunda görüntülendi. Böylece modelin tasarımı ve bazı teknik özellikleri resmi kayıtlara yansımış oldu.

ID. Era 5X, daha önce tanıtılan ID. Era 9X ve ID. Era 5S modellerinin ardından ailenin üçüncü üyesi olacak. Ancak modelin en önemli farkı, tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip olması.

VOLKSWAGEN'İN XPENG İLE GELİŞTİRDİĞİ PLATFORMU KULLANIYOR

ID. Era 5X, Volkswagen'in Çinli Xpeng ile ortak geliştirdiği Compact Main Platform (CMP) mimarisini kullanan ilk seri üretim Volkswagen modeli olacak.

Model aynı zamanda China Electrical Architecture (CEA) isimli yeni elektrik-elektronik mimarisiyle donatılıyor. Volkswagen'in Çin pazarındaki elektrikli otomobillerde geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve daha gelişmiş teknolojiler sunmak amacıyla kullandığı bu altyapı, yeni nesil elektronik sistemlerin temelini oluşturuyor.

Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı! İşte markanın yeni elektrikli SUV modelinin özellikleri

FASTBACK SUV TASARIMI

ID. Era 5X, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi Volkswagen'in yeni tasarım dilini benimsiyor. Ön bölümde Volkswagen logosunun ortada konumlandırıldığı boydan boya LED gündüz aydınlatma şeridi bulunuyor. Ana far grupları ise bu ışık şeridinin altında, tamponun iki yanında yer alıyor.

Yan profilde ise geleneksel SUV tasarımından ziyade daha sportif bir fastback SUV görünümü tercih edilmiş. Alçalan tavan çizgisi ve bagaj kapağının üst bölümündeki spoiler, modelin sportif karakterini güçlendiriyor. MIIT kayıtlarına göre Volkswagen ID. Era 5X 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe, 1.630 mm yüksekliğe ve 2.815 mm aks mesafesine sahip.

LİDAR SENSÖRÜ VE GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Volkswagen ID. Era 5X'in teknoloji tarafındaki en dikkat çekici özelliklerinden biri ise LiDAR sensörü olacak. Modelde Volkswagen'in Xingyun adı verilen akıllı sürüş destek sistemi kullanılacak. LiDAR sensörünün de desteğiyle sistemin şehir içinde L2++ seviyesinde uçtan uca NOA (Navigate on Autopilot) özellikleri sunması hedefleniyor.

Kabinde ise Yunqi isimli yeni nesil akıllı kokpit sistemi görev yapacak. Bu sistemin sürücü ile araç arasındaki etkileşimi daha kolay ve verimli hale getirmesi amaçlanıyor.

Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı! İşte markanın yeni elektrikli SUV modelinin özellikleri

208 BEYGİRLİK ELEKTRİK MOTORU

ID. Era 5X tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemine sahip. Modelde kullanılan elektrik motoru 155 kW (208 HP) maksimum güç üretiyor. Enerji depolama görevini ise CATL tarafından sağlanan LFP (lityum demir fosfat) batarya üstleniyor. Volkswagen henüz batarya kapasitesi, menzil ve şarj süresi gibi önemli verileri açıklamadı. Bu nedenle modelin gerçek kullanım menzili ve hızlı şarj performansı konusunda şimdilik kesin bir rakam bulunmuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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