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Sağlık

Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı

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Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı
Fotoğraf Başlığı Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Papalia, burnunun yanında çıkan küçük bir lekeyi önce sivilce sandı. Bir dermatoloğun zararsız bir kist olduğunu söylemesi üzerine lekeyi önemsemeyen Papalia, iki yıl sonra başka bir doktora başvurduğunda cilt kanseri olduğunu öğrendi. Kısa süre içinde ameliyata alınarak yüzüne 60 dikiş atılan fenomen, ilk zamanlarda yaşadığı zorlukları bir bir anlattı.

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Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde yaşayan Anna Papalia, 2021 yılında burnunun yanında küçük bir leke fark etti. Lekenin sivilce olduğunu düşünen Papalia, geçmeyince dermatoloğa gitti. Doktor ise bunun önemsiz bir kist olduğunu söyleyerek endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Papalia da bu nedenle lekeyi önemsemedi ve günlük hayatına devam etti.

Zamanla kanamaya başlayan ve kendisini rahatsız eden bu lekeyi kozmetik gerekçelerle aldırmak isteyen kadın, 2023 yılında farklı bir uzmana başvurdu. Doktora gider gitmez durumun ciddiyeti anlaşıldı ve yapılan biyopsi sonucunda Papalia'ya bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanseri teşhisi konuldu.

60 DİKİŞLE UYANINCA ŞOK OLDU

Doktorlar, yaklaşık 2,5 santimetrelik kanserli dokunun yüzünden tamamen alınması gerektiğini belirtti. Papalia, lokal anestezi altında yapılan Mohs ameliyatıyla yüzündeki kanserli dokudan kurtuldu. Ameliyattan uyandığında yüzünde yaklaşık 60 dikiş olduğunu gören Papalia büyük bir şok yaşadı. Küçük bir lekenin bu kadar büyük bir operasyona dönüşmesini beklemediğini söyleyen 48 yaşındaki kadın, ilk dönemde aynaya bakmakta zorlandığını ve yüzünün kalıcı olarak değiştiğini düşündüğünü anlattı. İlk bir buçuk yılı oldukça ağrılı geçen iyileşme sürecinde silikon ve lazer tedavileri uygulandı.

Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı
Başlık ResmiBurnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Papalia, yaşadığı hastalığın ardından gençlik yıllarında güneşten korunma konusunda yaptığı hataları da yeniden düşünmeye başladı. “80’ler ve 90’larda büyüdüm. Güneş kremi kullanmadım, solaryuma girdim ve sık sık güneş yanığı yaşadım. Yapılmaması gereken her şeyi yaptım” diyen Papalia, gençken kendisini hastalıklara karşı adeta dokunulmaz hissettiğini anlattı.

Burnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı
Başlık ResmiBurnundaki lekeyi sivilce sandı, gerçek kanamaya başlayınca çıktı! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Bazal hücreli karsinomun oluşumunda ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak önemli bir risk faktörü olarak biliniyor. Güneş ışınlarının yanı sıra solaryum cihazlarından yayılan UV ışınları da cilt kanseri riskini artırabiliyor.

İki çocuk annesi olan Papalia, yaşadıklarının ardından güneşten korunmaya daha fazla dikkat ediyor. Çocuklarına da düzenli olarak güneş kremi sürmeleri ve şapka takmaları gerektiğini söyleyen kadın, yıllarca önemsemediği küçük bir lekenin hayatını değiştirdiğini belirterek benzer belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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