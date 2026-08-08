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Spor

Arsenal'e Sambacı orta saha: 88 milyon euroluk transfer açıklandı

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Arsenal'e Sambacı orta saha: 88 milyon euroluk transfer açıklandı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı.

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Arsenal'den yapılan açıklamada, imza töreninden fotoğraf paylaşılarak, 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer edildiği belirtilerek, "Bruno Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bruno Guimaraes (Fotoğraf: Arsenal resmi)
Başlık ResmiBruno Guimaraes (Fotoğraf: Arsenal resmi)

İngiliz medyasına göre; Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Guimaraes için Newcastle United'a 75 milyon sterlin (yaklaşık 88 milyon euro) bonservis ücreti ödeyecek.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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