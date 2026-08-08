Elazığspor efsanesi Haluk Erdem hayatını kaybetti
Elazığspor tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Haluk Erdem’den acı haber geldi. Bordo-beyazlı camianın kalbinde özel bir yere sahip olan Haluk Erdem, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor’un 1974-1975 sezonunda kazandığı kulüp tarihinin ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan; Türk futbolu ile İstanbulspor, Bursaspor ve Elazığspor’un unutulmaz değerleri arasında yer alan Haluk Erdem, hayatını kaybetti.
Erdem, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Kestel Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen efsane futbol adamı vefat etti.
Haluk Erdem’in 9 Ağustos Pazar günü Bursa Ulu Camii’de kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.