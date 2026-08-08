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Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Ağustos 2026 günün maçları

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Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Ağustos 2026 günün maçları

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü futbol heyecanı farklı lig ve organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol 1. Lig'de ilk hafta mücadeleleri sürerken, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının hazırlık maçları da günün programında yer alıyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçların saat ve yayın bilgilerini araştırıyor.

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Futbolda 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte maç takvimi yeniden yoğunlaşmaya başladı. Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları bugün devam ederken Galatasaray da sezon hazırlıkları kapsamında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek. Günün programında Bandırmaspor, İstanbulspor, Sivasspor, Esenler Erokspor, Ümraniyespor ve Antalyaspor gibi takımların mücadeleleri bulunuyor. Peki, bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA?

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü futbol programında Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmaları öne çıkıyor. 2026-2027 sezonunun açılış haftasında bugün dört lig mücadelesi oynanacak. TRT Spor'un güncel bilgilerine göre Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 7 Ağustos'ta Boluspor-Manisa FK karşılaşmasıyla başladı.

Trendyol 1. Lig 8 Ağustos 2026 programı:

17.00 Bandırmaspor - İstanbulspor - TRT Spor / beIN Sports MAX 1

19.00 Sivasspor - Esenler Erokspor - TRT Spor / beIN Sports 2

19.00 Ümraniyespor - Mardin 1969 - TRT Kürdi / beIN Sports MAX

21.30 Antalyaspor - Keçiörengücü - TRT Spor / beIN Sports 2

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Ağustos 2026 günün maçları
Başlık ResmiBugün kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Ağustos 2026 günün maçları

8 AĞUSTOS 2026 GÜNÜN MAÇLARI

Bugün, Göztepe ve Trabzonspor, A Milli Takım’ın yanı sıra iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı’nın jübilesi için sahada olacak. Maç, 20.00'de A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Hazırlık maçları

15.00 Chelsea - Milan - TRT Spor

19.00 Kasımpaşa - Samsunspor - Yayın Yok

20.00 Ç. Rizespor - Pyramids - Yayın Yok

21.00 Galatasaray - Villarreal - TV100 / S Sport Plus

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Editör : İREM ÖZCAN
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