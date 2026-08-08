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Adana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'da içme suyu tünel hattında meydana gelen göçükte 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 işçi ağır yaralandı, 1 işçi de hayatını kaybetti. Facianın güçlendirme betonu atılırken, tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında korkunç bir olay yaşandı. Tünelde güçlendirme betonu çalışması yapıldığı sırada, yaklaşık 1,5 metre çapında bir kaya tavandan koparak düştü. Kayanın kopmasının hemen ardından göçük yaşandı.

5 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Göçük altında kalan 5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 işçi kayanın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Başlık ResmiAdana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

FACİADAN KAHREDEN HABER

Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Necmettin Tok’un cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan Bekir Çelik ise ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın tünelin son bölümünde meydana geldiğini belirten İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, faciaya ilişkin bilgi verdi.

Adana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Başlık ResmiAdana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

“1,5 METRE ÇAPINDA BİR TAŞ DÜŞMÜŞ”

Karaköse şöyle konuştu:

Tünelin son 20-30 metresiydi. Yedigöze İçme Suyu tünelimiz bu. Arkadaşlar temizliğini yapmış. Güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş. İki arkadaşımız altında kalmış. Birisi hastaneye gitti. Birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay. Burada çalışan arkadaşlar haber verdi, hemen geldik. İtfaiye, AFAD geldi. Cenazemizi aldık çıkarttık.

Adana Valiliği, yaşanan göçükle ilgili adli ve idari inceleme başlattı.

Adana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Başlık ResmiAdana’da göçük faciası! 1,5 metrelik kaya işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

“AYAĞINDA KIRIK VAR”

Öte yandan Adana Valisi Mustafa Yavuz ise şöyle konuştu:

Burada destekleme sistemi yaparak beton püskürtüyorlar. Destekleme sistemini çalışmasını yaparken orada göçük meydana geliyor. Bu 5 işçiden 3'ü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Birisinin bir ayağında kırık var ve solunumla ilgili sıkıntısı var ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti.

“BİR KUSUR VARSA SAVCILARIMIZ YÜRÜTÜR”

Yavuz, "Şu an göçüğün altında kimse yok. Bu aşamadan sonra adli ve idari herhangi bir kusur varsa onunla ilgili çalışmaları adliyemiz, savcılarımız zaten yürütürler. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Yaralımıza geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olan personelimize de Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Adana
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