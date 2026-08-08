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Spor

Trabzonspor tarihinde bir ilk: Yılın transferi bitti, Salah rekor getirdi

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Trabzonspor tarihinde bir ilk: Yılın transferi bitti, Salah rekor getirdi

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin etkisiyle 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak, kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine bilet rekorunun kırıldığını açıkladı.

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Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın transferiyle ses getiren Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaştı. Kombine satış rekoru kıran bordo-mavililer, yeni hedefin 25 bin kombine olduğunu belirtti.

Mohamed Salah, Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon euro garanti ücret alacak.
Başlık ResmiMohamed Salah, Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon euro garanti ücret alacak.

"KENDİ SINIRLARINI AŞANLARIN HİKAYESİ"

Karadeniz kulübünden yapılan açıklama şöyle:

Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir. Bazı rekorlar bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18 bin. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık. Bu rekor doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu.

Trabzonspor, "Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz. 25 bin kombine. Çünkü bu şehir hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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