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Vatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası

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Vatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası

Çanakkale'de bir vatandaş denizde yüzerken suyun içinde gördüğü metal parçayı plaja çıkardı. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken, metal parçanın Çanakkale Savaşı'ndan kalma askeri mühimmat olduğu düşünülüyor.

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Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu.

Vatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası
Başlık ResmiVatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Bir vatandaş, denizde bulduğu metal bir parçayı kumsala çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası
Başlık ResmiVatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası

METAL PARÇA İNCELENECEK

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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