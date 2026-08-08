Vatandaş denizde tesadüfen buldu! Çanakkale Savaşı'ndan kalma iddiası
Çanakkale'de bir vatandaş denizde yüzerken suyun içinde gördüğü metal parçayı plaja çıkardı. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken, metal parçanın Çanakkale Savaşı'ndan kalma askeri mühimmat olduğu düşünülüyor.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu.
EKİPLER BÖLGEYE GELDİ
Bir vatandaş, denizde bulduğu metal bir parçayı kumsala çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
METAL PARÇA İNCELENECEK
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.
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