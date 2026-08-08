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Teknoloji

Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?

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Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?

Bir dönem neredeyse tüm cep telefonlarında bulunan çıkarılabilir bataryalar artık yalnızca birkaç niş modelde karşımıza çıkıyor. Peki üreticiler neden bu tasarımdan vazgeçti? İnce gövde tasarımı, suya dayanıklılık ve üretim maliyetleri bu değişimin başlıca nedenleri arasında yer alırken, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesiyle birlikte çıkarılabilir bataryaların geri dönüşü de gündemde.

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Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

Akıllı telefon kullanıcılarının uzun yıllar boyunca en çok özlediği özelliklerden biri, kolayca değiştirilebilen bataryalar oldu. Eskiden arka kapağı çıkarıp saniyeler içinde yeni bir batarya takmak mümkünken, günümüzde neredeyse tüm amiral gemisi modeller kapalı gövde tasarımıyla geliyor.
Sektör uzmanlarına göre bunun arkasında tek bir neden değil, tasarım tercihinden dayanıklılığa kadar uzanan birçok teknik ve ticari etken bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KURALLARI DEĞİŞTİRİYOR

Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeni düzenleme kapsamında, Şubat 2027'den itibaren AB'de satılacak akıllı telefon ve tabletlerde bataryaların son kullanıcı tarafından ticari olarak temin edilebilen basit aletlerle değiştirilebilmesi gerekecek. Amaç, elektronik atıkları azaltmak, cihazların kullanım ömrünü uzatmak ve lityum ile kobalt gibi değerli hammaddelerin geri kazanımını kolaylaştırmak.

Yeni düzenleme, geçmişteki gibi tırnakla çıkarılan plastik arka kapakların geri döneceği anlamına gelmiyor. Yasal düzenleme, bataryanın özel ekipman gerektirmeden standart tornavida gibi yaygın araçlarla değiştirilebilmesini yeterli görüyor.

Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?
Başlık ResmiAkıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?

ÇIKARILABİLİR BATARYALAR NEDEN KAYBOLDU?

Üreticilerin çıkarılabilir bataryalardan vazgeçmesindeki en önemli nedenlerden biri, daha ince ve şık telefon tasarımlarına yönelik artan tüketici talebi oldu. Çıkarılabilir bataryaya sahip telefonlarda bataryanın kolay sökülüp takılabilmesi için ekstra mandallar, klipsler ve dayanıklı bir arka kapak mekanizması gerekiyor. Bu da cihazın kalınlaşmasına ve iç tasarımın daha az verimli kullanılmasına neden oluyor. Sabit batarya tasarımı sayesinde üreticiler, cihazın içindeki bileşenleri daha kompakt şekilde yerleştirebiliyor.

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SUYA VE TOZA DAYANIKLILIK KOLAYLAŞTI

Modern akıllı telefonların büyük bölümü IP67 veya IP68 seviyesinde su ve toz dayanıklılığı sunuyor. Çıkarılabilir arka kapak kullanılan cihazlarda bu korumayı sağlamak çok daha karmaşık bir mühendislik gerektiriyor. Her ne kadar bazı dayanıklı telefonlarda değiştirilebilir batarya ile birlikte suya dayanıklılık sunulabilse de, kapalı gövde tasarımı üreticiler için çok daha pratik ve düşük maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?
Başlık ResmiAkıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?

PREMIUM MALZEMELER DE ETKİLİ OLDU

Plastik gövdeli telefonların yerini cam ve alüminyum kasalara bırakması da önemli bir dönüm noktası oldu. Cam arka yüzeyler kablosuz şarj teknolojisini mümkün kılarken, çıkarılabilir arka kapağın bu malzemelerle güvenli ve dayanıklı şekilde tasarlanması daha zor hale geldi. Bu nedenle üreticiler yekpare gövde tasarımını tercih etmeye başladı.

DAHA UZUN KULLANIM ÜRETİCİLERİN İŞİNE GELMİYOR

Uzmanlar, kolay değiştirilebilen bataryaların cihazların kullanım ömrünü uzattığını da hatırlatıyor. Batarya kapasitesi zamanla azalsa bile kullanıcılar yeni bir batarya takarak telefonlarını yıllarca kullanabiliyor. Bu durum elektronik atıkların azalmasına katkı sağlasa da, üreticilerin yeni cihaz satışlarını yavaşlatabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak şirketler bu gerekçeyi resmi olarak dile getirmiyor.

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