Türkiye’nin konuştuğu Adıyamanlı Doğan Ailesi için Bakanlık harekete geçti. 34 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarına kavuşan aile için aile danışmanlığı süreci başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" dedi.

Adıyaman'da 34 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, bir video ile kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep öğretmenin paylaşımı sonrasında gönülleri kazanan Doğan ailesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "aile danışmanlığı" sürecini başlattı.

HERKESE UMUT OLDULAR

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

“AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİNİ BAŞLATTIK”

Göktaş, ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

NELER OLMUŞTU?

Adıyaman’da Karapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu. 34 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden çift, tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarına kavuştu.

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ANITKABİR ZİYARETİYLE TANINDILAR

Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, kısa sürede gündem oldu. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Abuzer Doğan “Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum” dedi.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

KOMŞULAR EMEKLİ MAAŞINA EL KOYMUŞ

Ailenin Anıtkabir ziyaretini medyadan paylaşarak, tanınmasını sağlayan Zeynep Öğretmen, Abuzer Doğan'ın tek geçim kaynağının yaklaşık 16 bin liralık maaşı olduğunu belirterek, eşinin de emekli olabilmesi için yıllarca sigorta primlerini düzenli şekilde ödediğini söyledi.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

İki yıl önce Zeynep Doğan'ın emeklilik hakkı kazandığını, bankadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kendilerine kartın daha sonra gönderileceğinin bildirildiğini aktaran Zeynep Öğretmen, ancak emekli maaşı kartının aileye hiç ulaşmadığını ifade etti.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

Yapılan incelemede, emekli maaşının yaklaşık iki yıl boyunca her ay düzenli olarak çekildiğinin ortaya çıktığını belirten Zeynep Öğretmen, banka kartının posta yoluyla gönderildikten sonra mahalleden biri tarafından ele geçirildiğini ve maaşın bu kişi tarafından çekildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı! Bakan Göktaş, ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

Zeynep Öğretmen, "Ankara Abisi" mahlasıyla tanınan Yasin Oyanık’ın ailenin evinin üç yıllık kira bedelini peşin olarak üstlendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, imkanlar el verdiği sürece ailenin ilerleyen yıllarda da kira yükü yaşamaması için desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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