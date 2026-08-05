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Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

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Çocuk sahibi olabilmek için evlerini satarak tüp bebek tedavisine başlayan ve 34 yıllık evliliklerinin ardından ikiz kızları Tekbir ile Havva'yı kucaklarına alan Doğan çifti, Anıtkabir ziyaretleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Umut veren hikâyeleriyle dikkat çeken aileyi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret etti.

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34 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz kızlarıyla hayallerine kavuştu. Sosyal medyada gündem olan aileyi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

TÜP BEBEKLE İKİZ EVLAT SEVİNCİ YAŞADILAR

Karapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu.

Doktorların önerisiyle tüp bebek tedavisi gören çift, 2018'de dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir ve Havva ile 34 yıl sonra evlat sevinci yaşadı.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

ÇOCUKLARI 8 YAŞINDA

Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldı. Doğan çifti, 8 yıldır kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

DOĞAN AİLESİNE DESTEK ZİYARETİ

Doğan ailesini evlerinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Ailenin yıllar süren mücadelesinin umut veren bir yaşam öyküsüne dönüştüğünü ifade eden Polat, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ailelerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik etmeye devam ediyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

"İŞTEN ÇIKAR ÇIKMAZ EVE GELİYORUM"

Abuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı.

Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMLA ÇOK İYİ BİR DİYALOĞUM VAR"

Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi" diye konuştu.

Çocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular
Başlık ResmiÇocuk hasreti için evlerini sattılar! 34 yıllık sonra tüp bebek tedavisiyle anne baba oldular

“ANNE OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU”

Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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