AJet'ten sonbahar kampanyası! Bilet ve bagajda indirim fırsatı

AJet, yurt içi uçuşlarda sonbahara özel kampanya başlattı. İndirim koduyla alınacak biletlerde ve uçak altı bagaj hizmetinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

AJet sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar "SBAHAR30" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER TÜM YURT İÇİ SEYAHATLERDE KULLANILABİLECEK.

İndirimli biletler, 23 Eylül-23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

AJetten sonbahar kampanyası! Bilet ve bagajda indirim fırsatı

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyenler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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