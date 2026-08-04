Dünyada sayılı ülkede var: Türkiye imzayı attı, Çelikkubbe ve savaş uçaklarına yerli beyin!
Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, kara, hava ve hava savunma sistemlerinin en kritik bileşeni olan yeni nesil kızılötesi dedektör ailesini milli imkanlarla geliştirip seri üretim aşamasına taşıdı.
Şirketin sosyal medya kanalından aktarılan detaylara göre, farklı harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere soğutmalı ve soğutmasız konfigürasyonlarda tasarlanan yerli dedektör ailesi, gece ve gündüz şartlarının yanı sıra toz, duman ve sis gibi olumsuz hava koşullarında kesintisiz hedefleme kabiliyeti sağlıyor.
ALTAY, ÇELİKKUBBE, KIZILELMA VE KAAN’A YERLİ GÖRÜŞ GÜCÜ
Milli imkanlarla geliştirilen dedektör teknolojisi, Türkiye’nin en gelişmiş savunma ve havacılık platformlarının ana bileşeni haline geldi.
Tanıtımı yapılan dedektör sistemleri yerli ana muharebe tankı ALTAY’ın gözetleme sistemi YAMGÖZ 200’de, ÇELİKKUBBE hava savunma konseptinin orta katmanını oluşturan HİSAR füzelerinde, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın TOYGUN sisteminde ve Milli Muharip Uçak KAAN’ın elektro-optik sistemlerinde entegre biçimde görev yapacak.
Askeri hedeflerin yanı sıra sivil uygulamalarda da görev alma kapasitesine sahip olan bu sistemler, Türkiye’nin teknolojik ambargoları bertaraf etmesini sağlarken, muharebe sahasındaki stratejik görünmezlik ve erken ihbar yeteneklerini en üst seviyeye çıkardı.