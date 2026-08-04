Dünyada sayılı ülkede var: Türkiye imzayı attı, Çelikkubbe ve savaş uçaklarına yerli beyin!

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, kara, hava ve hava savunma sistemlerinin en kritik bileşeni olan yeni nesil kızılötesi dedektör ailesini milli imkanlarla geliştirip seri üretim aşamasına taşıdı.

Şirketin sosyal medya kanalından aktarılan detaylara göre, farklı harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere soğutmalı ve soğutmasız konfigürasyonlarda tasarlanan yerli dedektör ailesi, gece ve gündüz şartlarının yanı sıra toz, duman ve sis gibi olumsuz hava koşullarında kesintisiz hedefleme kabiliyeti sağlıyor.