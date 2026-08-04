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İSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler

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İSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler

İSKİ'nin planlı altyapı çalışması nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli su kesintisi uygulanacak. Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon ve vana yenileme çalışması kapsamında su verilemeyecek ilçe ve mahalleler belli oldu. 5-6 Ağustos tarihlerinde uygulanacak 20 saatlik İSKİ İstanbul su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatleri de açıklandı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren planlı su kesintisi duyurusu yaptı. Revizyon çalışmaları nedeniyle ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakılacağı belirtilirken, 5 Ağustos gecesi başlayacak kesintinin 6 Ağustos akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 20 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İSKİ'nin açıklamasına göre Osmangazi Terfi Merkezi içerisinde gerçekleştirilecek revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler
Başlık ResmiİSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Merkez, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler
Başlık ResmiİSKİ duyurdu! İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte etkilenecek ilçe ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin duyurusuna göre planlı çalışma 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da tamamlanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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