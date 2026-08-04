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Ekonomi

60 dönümden 500 dönüme çıktı! Kilosu 11-12 TL ama üretici memnun değil

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60 dönümden 500 dönüme çıktı! Kilosu 11-12 TL ama üretici memnun değil
Fotoğraf Başlığı 60 dönümden 500 dönüme çıktı! Kilosu 11-12 TL ama üretici memnun değil

Bilecik'te buğday hasadı tüm hızıyla sürerken, üreticinin yüzü yüksek verime rağmen gülmedi. Çiftçiler, bu yıl kilosu 11-12 TL seviyesinde kalan buğday fiyatlarının beklentilerinin altında olduğunu belirterek taban fiyatın en az 14-15 TL olmasını istediklerini söyledi.

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Bilecik'te bu yıl il genelinde 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday hasadı bekleniyor. Bilecik ve ilçelerinde bu yıl 335 bin dekar alanda buğday hasadı devam ederken, fiyatlar geçen yılla aynı kalması çiftçileri üzdü. İlk olarak Bilecik merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü'nde düzenlenen buğday hasadında çiftçiler, umdukları fiyatları bulamadı.

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60 dönümden 500 dönüme çıktı! Kilosu 11-12 TL ama üretici memnun değil
Başlık Resmi60 dönümden 500 dönüme çıktı! Kilosu 11-12 TL ama üretici memnun değil

VERİMLİLİK ÇOK GÜZEL AMA FİYATLAR İYİ DEĞİL

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde buğday hasadı yapan Zekayi Karaca, 60-70 dönüm araziyle başladığı anlatan Karaca, "Şu an 400-500 dönüm arazim var. Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Buğdayın kilosu şu an 11-12 TL. Buğday verimliliği bu sene çok iyi. En düşük 400 kilogramdan 600 kilograma kadar verim var. Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil. Fiyatlar hiç uygun değil. Bu sene biz 14-15 TL'yi bekliyorduk. En azından bize yarayacak taban fiyatın o seviyede olmasını bekliyorduk, ama olmadı" dedi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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